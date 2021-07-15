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"Магнит" выделит e-commerce в отдельный блок

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" сообщил, что в рамках реорганизации структуры выделяет в отдельный блок развитие каналов электронной коммерции, создание и развитие соответствующей инфраструктуры.

Это подразделение возглавит бывший гендиректор Delivery Club Андрей Лукашевич, назначенный недавно на должность директора "Магнита" по электронной коммерции. Он будет отвечать за развитие онлайн-каналов продаж компании и подчиняться напрямую гендиректору.

Еще одно направление будет включать функцию развития технологий и ИТ-инфраструктуры, а также аналитики и Big Data. Реализация всех инициатив в этой сфере будет продолжена, отмечается в пресс-релизе.

Должность исполнительного директора и заместителя генерального директора, которую сейчас занимает Флориан Янсен, будет упразднена. Как уточнили "Интерфаксу" в компании, Янсен уйдет из "Магнита".

Ритейлер уточнил, что эти изменения направлены на упрощение и ускорение процесса принятия решений, обеспечение более высокого качества кросс-функционального взаимодействия и, в конечном итоге, на более быстрое развитие инфраструктуры электронной коммерции "Магнита" и внедрение современных ИТ-систем.

Как заявил через пресс-службу президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг, у ритейлера амбициозные планы развития как основного офлайн-бизнеса, так и электронной коммерции. "Мы продолжаем развивать ряд успешных проектов в обоих сегментах бизнеса и хотим двигаться в этих направлениях быстрее. Это касается и ИТ-инфраструктуры, которая требует быстрого развития и эффективной интеграции в ключевые бизнес-процессы компании. Организационные изменения поддержат наши планы", - сказал он.

Сейчас "Магнит" развивает ряд проектов онлайн-доставки - как самостоятельно, так и в сотрудничестве с партнерами. На конец I квартала 2021 года сервисы e-commerce охватывали более 1 300 магазинов сети в 58 регионах и 94 городах. При этом, около 60% выручки от онлайн-проектов генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Ежедневно "Магнит" выполняет около 9 500 заказов в день. Средний чек собственной доставки составляет около 1 400 рублей, что почти в 3,8 раза превышает аналогичный показатель в офлайн-магазинах (372 рубля в I квартале 2021 г.).

В 2021 году компания планирует расширить онлайн-доставку, добавив не менее 1500 магазинов у дома, дрогери и широкоформатных магазинов в более чем 50 регионах России.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по размеру выручки. На конец марта под управлением компании было 21 900 магазинов, в том числе 15 098 магазинов "у дома".

Основными акционерами "Магнита" являются группа ВТБ (17,3% акций) и Marathon Group (16,8%).

Магнит Андрей Лукашевич Флориан Янсен Ян Дюннинг ВТБ Marathon Group

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