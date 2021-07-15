Суд ЕС отклонил жалобу Германии на ограничение доступа "Газпрома" к OPAL

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Суд Европейского союза отклонил апелляцию Германии и оставил в силе решение суда первой инстанции от 2019 года относительно доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL, которое было принято в пользу Польши, сообщают польские СМИ.

Газопровод OPAL - это восточный сухопутный отвод от "Северного потока", который идет с севера Германии в Чехию. Еще в 2009 году Федеральное сетевое агентство ФРГ поставило условием полного доступа "Газпрома" к магистрали перепродажу части поставляемого газа (gas release). Эта программа не была реализована, и 50% транзитных мощностей OPAL были заморожены.

В 2016 году Федеральное сетевое агентство ФРГ изменило свое решение, позволив "Газпрому" увеличить прокачку. Однако в сентябре 2019 года суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Позже Германия подала апелляцию на это решение.