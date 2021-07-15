"Газпром" разочарован решением суда по делу о доступе к мощностям OPAL

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" разочарован решением суда по делу о доступе к мощностям сухопутного отвода от "Северного потока" - OPAL.

В ООО "Газпром экспорт" журналистам прокомментировали: "Мы приняли к сведению решение Суда справедливости ЕС, отказавшего в удовлетворении апелляции ФРГ и оставившего в силе решение нижестоящей судебной инстанции об отмене решения Европейской комиссии, санкционирующего новый режим использования транзитных мощностей газопровода OPAL. Суд, к сожалению, сохранил режим ограничения использования его мощностей, который продолжается уже несколько лет".

"Хотя компании группы "Газпром" и не были стороной процесса, мы внимательно следили за ходом разбирательства и разочарованы созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы", - заявили в "Газпром экспорте".

Решение Суда ЕС по "делу OPAL"

Как сообщалось, в четверг Суд Европейского союза отклонил апелляцию Германии и оставил в силе решение суда первой инстанции от 2019 года относительно доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL, которое было принято в пользу Польши. Эта страна протестовала против увеличения - по решению властей ФРГ - прокачки газа по этой магистрали, ранее ограниченной 50% от его возможностей.

В фокусе судебного разбирательства была возможность применения принципа энергетической солидарности стран ЕС. Позиция Германии, которая, в частности, была изложена в апелляционной жалобе, заключалась в том, что энергетическая солидарность - это только политическая концепция, а не правовой критерий, непосредственно определяющий права и обязанности ЕС и стран-членов союза. Берлин также настаивал, что энергетическая солидарность - это обязательство взаимопомощи только в кризисных ситуациях.

Суд с этим не согласился. "Законность любого действия институтов ЕС, подпадающих под энергетическую политику Евросоюза, должна оцениваться в свете принципа энергетической солидарности, - говорится в заявлении суда. - Суд отклоняет апелляцию, поданную Германией на решение Общего суда, который в соответствии с этим принципом отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которым были изменены условия доступа к газопроводу OPAL".

Газопровод OPAL

Газопровод OPAL - это восточный сухопутный отвод от "Северного потока", который идет с севера Германии в Чехию. Еще в 2009 году Федеральное сетевое агентство ФРГ поставило условием полного доступа "Газпрома" к магистрали перепродажу части поставляемого газа (gas release). Эта программа не была реализована, и 50% транзитных мощностей OPAL были заморожены.

В 2016 году Еврокомиссия по запросу Федерального сетевого агентства ФРГ позволила "Газпрому" увеличить прокачку. Однако в сентябре 2019 года Общий суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.

Эффект от атаки Польши на права "Газпрома" использовать мощности OPAL был полностью нивелирован за счет перераспределения газовых потоков. Последние три года (2018-2020-й) по магистрали Nord Stream прокачивается газа больше, чем предусмотрено проектом (55 млрд кубометров в год). В 2020 году поставлен очередной рекорд прокачки - 59,2 млрд кубометров газа.