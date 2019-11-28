Берлин оспорил решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Германия обжаловала решение Суда ЕС относительно газопровода OPAL, внутреннего газопровода системы "Северный поток", сообщает в четверг Польское радио.

По его данным, в сентябре Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии 2016 года, разрешающее более широкое использование пропускной способности трубопровода OPAL российским "Газпромом", однако Германия успела подать апелляцию.

Польское правительство утверждает, что полное использование пропускной способности газопровода "Северный поток" позволит "Газпрому" перенаправить дополнительные объемы газа на рынок ЕС, что ставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС, в том числе Польши, отмечает радио.

Власти в Варшаве подчеркивают, что поставки газа из России угрожают энергетической безопасности ЕС в то время, когда Европа хочет уменьшить зависимость от РФ.

После запуска "Северного потока" половина мощностей газопровода OPAL долгое время была заморожена, так как "Газпрому" с Европейской комиссией не удавалось договориться о регулировании работы магистрали. К договоренности удалось прийти в 2016 году. Но ее обжаловали польские компании и правительство. В 2017 году суды отклонили иски польской стороны, однако в сентябре 2019 года Суд Европейского союза принял решение в пользу польских истцов, приняв во внимание принцип солидарности в вопросах энергоснабжения.

Ранее в четверг стало известно, что Европейская комиссия не будет обжаловать решение Европейского суда.