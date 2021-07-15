Coface улучшила оценку странового риска России

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Coface повысила оценку странового риска России с уровня C ("высокий риск") до уровня B ("значительный риск"), говорится в квартальном обзоре международной группы.

"Снижение уровня деловых рисков отмечается на фоне резкого роста цен на сырьевые ресурсы, которые Россия экспортирует на мировые рынки", - говорится в отчете. Такое повышение цен аналитики связывают в первую очередь с быстрым посткризисным восстановлением глобальной экономики. Всего по итогам года российский ВВП прибавит порядка 3,5%, прогнозирует российское отделение Coface.

Также с отметки "высокий риск" до отметки "средний риск" улучшена отраслевая оценка металлургического сектора - аналитики Coface отмечают уменьшение риска неплатежей и банкротств в отрасли. "Из-за ажиотажного спроса на мировом рынке резко выросли цены на металлы, что позволило российским экспортерам значительно увеличить доходы и привело к росту цен и на внутреннем рынке. Стоимость металлопроката в отдельных регионах России выросла почти в два раза, а стройматериалы, для производства которых требуется металл, к концу мая подорожали в среднем примерно на 70%", - говорят аналитики Coface. Средние цены на металлургическую продукцию в России в первом квартале 2021 года выросли на 22,6%.

"Для борьбы с неконтролируемым ростом цен власти РФ приняли решение ввести экспортные тарифы на экспорт черных и цветных металлов, которые вступят в силу с 1 августа и будут действовать до 31 декабря. Тем не менее металлургическая отрасль успела хорошо заработать за период повышенного спроса, что выразилось в увеличении финансовой стабильности и платежеспособности производителей металлов и сплавов", - комментирует Василий Чекулаев, генеральный директор Coface Россия.

Помимо металлургии средний уровень рисков экономисты Coface отмечают в агропродовольственной промышленности, секторе информационных и коммуникационных технологий, химической и целлюлозно-бумажной промышленности.

Высокий уровень рисков наблюдается в семи ключевых секторах российского рынка из 13: в автопроме, строительной промышленности, энергетике, розничной торговле, текстильной промышленности, транспортном секторе и деревообрабатывающей промышленности.

Оценку "очень высокий риск" по итогам первого квартала 2021 года не получила ни одна из отраслей национальной экономики, а низкий уровень рисков наблюдается только в фармацевтической отрасли, которую эксперты российского отделения Coface ранее назвали главным бенефициаром пандемического кризиса.

Анализ страновых рисков (по 160 странам) предполагает восемь возможных оценок: А1 ("Очень низкий риск"), А2 ("Низкий риск"), А3 ("Умеренный риск"), А4 ("Средний риск"), B ("Значительный риск"), C ("высокий риск"), D ("Очень высокий риск"), E ("Критический риск"). Оценка странового риска рассчитывается по собственной методологии Coface и отражает величину риска корпоративных банкротств и неплатежей на определенном национальном рынке.

Анализ отраслевых рисков (13 отраслей в шести регионах и 24 странах, в совокупности составляющих почти 85% мирового ВВП) предполагает четыре возможных оценки: низкий риск, средний риск, высокий риск и очень высокий риск. Оценка отраслевого риска рассчитывается по собственной методологии Coface и отражает величину риска корпоративных банкротств и неплатежей в определенной отрасли.