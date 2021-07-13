Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:53Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 238 474+422 406

МЭА сочло, что высокие цены на нефть могут затормозить восстановление экономики

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Текущие высокие цены на нефть могут помочь ускорить энергопереход, но также затормозить восстановление, особенно в странах с зарождающейся и развивающейся экономикой, пишут аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в своем ежемесячном отчете.

Они напоминают, что производители ОПЕК+ пока не смогли договориться о наращивании добычи с августа из-за позиции ОАЭ, которые требуют повысить для себя уровень, с которого снижают добычу сырья.

В миреВстреча министров ОПЕК+ отложена на неопределенный срокЧитать подробнее

В результате цены на Brent торгуются около $75 за баррель ввиду перспективы усиления дефицита предложения, если соглашение о росте добычи не будет достигнуто. "В то же время над нефтерынком нависла возможность битвы за долю на рынке, даже если отдаленная, равно как и перспектива высоких цен на топливо разогнать инфляцию и нанести ущерб хрупкому восстановлению экономики", - полагают аналитики, отмечая и неопределенность в отношении потенциального влияния на цены распространения штамма "дельта" в ближайшие месяцы.

Между тем, если добыча ОПЕК+ останется на уровне июльских квот, ситуация будет весьма напряженной, поскольку спрос после прошлогоднего пандемийного падения восстанавливается. Избыток коммерческих запасов, образовавшийся в прошлом году, уже устранен, и запасы сейчас находятся ниже среднего исторического уровня, отмечает МЭА.

"Баланс по нефти, как ожидается, будет особенно напряженным. НПЗ быстро ускоряются, чтобы удовлетворить растущий спрос. Наши текущие балансы предполагают, что в третьем квартале 2021 года мы можем увидеть самое большое исчерпание запасов нефти как минимум за десятилетие. Запасы нефтепродуктов также снижаются, поскольку водители массово выезжают на дороги на фоне ограничений для путешествий. Данные по мобильности в США за последние недели показывают уровни, далеко превышающие допандемийные", - пишет МЭА.

ЭкономикаBrent подорожала до $75,35 за баррельЧитать подробнее

"Хотя цены на этих уровнях могут увеличить темпы электрификации транспортного сектора и помочь ускорить энергопереход, они также могут затормозить восстановление экономики, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах", - считают эксперты, отмечая рост цен на бензин в США впервые за 7 лет, повышение цен на АЗС в Европе, а также самые высокие за всю историю цены на бензин и дизтопливо в Индии.

"Рынки нефти, вероятно, останутся волатильными до тех пор, пока не появится ясность в отношении политики ОПЕК+. А волатильность не поможет обеспечить упорядоченный и безопасный энергопереход - это не в интересах ни производителей, ни потребителей", - резюмирует МЭА.

нефть МЭА

Новости по теме

Новости

Рекордное число ипотечных кредитов выдано по итогам полугодия в России

Зеленский предложил вывести вопрос транзита газа на нормандский формат

Зеленский предложил вывести вопрос транзита газа на нормандский формат

Меркель заверила, что "Северный поток 2" не нарушит транзит газа через Украину

Меркель заверила, что "Северный поток 2" не нарушит транзит газа через Украину

ЦБ РФ отметил признаки ослабления проинфляционного давления

Владелец TikTok отложил планы IPO после предупреждений китайских регуляторов

Минфин разъяснил ситуацию с запретом наименования "фруктовое вино"

Финансовая G20 решила ввести новый налог для транснациональных групп

Финансовая G20 решила ввести новый налог для транснациональных групп

Титов призвал снизить штрафы для малого и среднего бизнеса на 50%

Титов призвал снизить штрафы для малого и среднего бизнеса на 50%

MSCI причислила "Сургутнефтегаз" к аутсайдерам климатического раскрытия

Имущество и товарные знаки фабрики "Мишкино" выставлены на торги

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');