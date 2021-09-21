Новак предложил пустить газ "Роснефти" в Европу через соглашение с "Газпромом"

Вице-премьер Александр Новак Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство в целом готово в порядке эксперимента разрешить "Роснефти" экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект доклада вице-премьера Александра Новака президенту.

В докладе отмечается, что окончательное решение по вопросу примет Владимир Путин, поскольку позиции "Газпрома" и "Роснефти" резко различаются.

Новак предложил Минэнерго проработать этот вариант, а также вместе с Минфином проанализировать возможность поправок к Налоговому кодексу (о привязке НДПИ с экспортируемых "Роснефтью" объемов к спотовым ценам в Европе).

В конце августа "Коммерсантъ" сообщил, что глава "Роснефти" Игорь Сечин снова попросил Путина помочь компании получить доступ к экспорту, отмечая, что на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе поступления в бюджет от экспорта газа "не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру". Речь шла о праве "Роснефти" экспортировать 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом". В связи с этим Сечин предложил платить НДПИ на экспортируемый "Роснефтью" газ "согласно фактической рыночной конъюнктуре", и он мог бы составлять около 5000 рублей на тысячу кубометров против текущей ставки НДПИ "Газпрома" в 1290 рублей.

Доступ "Роснефти" к поставкам трубопроводного газа из России, по мнению самой компании, даже при сохранении единого экспортного канала позволит решить проблему с полной загрузкой трубопроводов "Северный поток 2" и OPAL, которые "Газпром" не может полностью использовать из-за норм Третьего энергопакета.

Эффект от поставки дополнительных 10 млрд кубометров российского газа даст бюджету дополнительные 60 млрд рублей платежей по НДПИ и 100 млрд рублей вывозной таможенной пошлины. Еще 50 млрд рублей принесет налог на прибыль и дивиденды "Роснефти". "Роснефть" планирует поставлять в Европу газ с проектов "Роспан" и "Харампур", в 2021-2022 годах прирост их добычи составит 25 млрд кубометров газа в год. Это позволит поставлять газ за рубеж без ущерба для внутреннего рынка, считает компания.

Позиция "Газпрома", которая приводится в докладе, прямо противоположная. По мнению монополии, котировки фьючерсов на газ в 2022 году указывают на то, что сохранение высоких цен "представляется маловероятным". Поэтому принятие долгосрочных решений по регулированию экспорта газа и законодательства о налогах "на основании краткосрочных колебаний рыночных цен на природный газ представляется необоснованным".

"Газпром" также обратил внимание, что "Роснефть" по-прежнему приобретает существенные объемы газа на российском рынке для выполнения своих контрактов внутри страны, но при этом хочет поставлять газ на экспорт.

Минфин видит риски в переходе на спотовые цены при расчете НДПИ в долгосрочной перспективе из-за волатильности рынков, однако поддерживает такой вариант в формате эксперимента. Минэкономики же считает необходимым проанализировать риски конкуренции газа, который "Роснефть" планирует поставлять на европейский рынок, с текущими и перспективными поставками "Газпрома". ФАС, согласно докладу, поддерживает предложение "Роснефти" о доступе независимых производителей газа к экспорту через заключение агентского соглашения. Минэнерго же считает, что агентский договор в целом не противоречит ФЗ "Об экспорте газа" и "может быть заключен между "Газпромом" и "Роснефтью"".