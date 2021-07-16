"Мечел" расплатился со всеми долгами по облигациям

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Мечел" после долгой истории с реструктуризацей долговых обязательств, погасил последний выпуск облигаций 4-й серии, находившийся в обращении.

"Мечел" сообщил о полном погашении облигаций серии 04 в соответствии с установленным графиком.

"Таким образом, компания завершила исполнение всех взятых на себя обязательств по выпускам облигаций, которые были реструктурированы в 2015-2016 годах", - говорится в пресс-релизе.

Компания напоминает, что в 2015-2016 годах держатели облигаций одобрили реструктуризацию обязательств по выпускам серий 04, 13, 14, 17, 18, 19 общей номинальной стоимостью 30 млрд рублей, отказавшись от права требования досрочного погашения. Величина выплаченного купонного дохода по вышеуказанным выпускам составила 24,9 млрд рублей по ставкам от 8% до 19%.

"Мы в полном объеме выполнили все взятые на себя обязательства по публичному долгу и выражаем благодарность держателям облигаций ПАО "Мечел", которые в трудный для нас период пошли навстречу и согласились на приемлемые для компании условия реструктуризации", - прокомментировал ситуацию генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов, слова которого приводятся в сообщении.

На начало апреля у "Мечела" оставалось 4 выпуска классических облигаций в обращении на 1,25 млрд рублей с учетом амортизаций. Два выпуска 17-18-й серий были погашены в конце мая, выпуск 19-й серии - 1 июня и последний 4-й серии - 15 июля.

"Мечел" на протяжении ряда лет испытывал проблемы с обслуживанием долговых обязательств, его задолженность не раз реструктуризировалась, а основные кредиторы компании были вынуждены создавать под нее крупные резервы.

В марте 2017 года в разгар реструктуризаций компания зарегистрировала на "Московской бирже" программу облигаций объемом до 100 млрд рублей, однако так и не вышла с бондами в рамках программы. "Компания намерена воспользоваться этим инструментом для снижения стоимости финансирования. До размещения облигаций необходимо завершить реструктуризацию всего кредитного портфеля, получить рейтинг и согласовать размещение с крупнейшими кредиторами. "Мечел" планирует использовать все возможные инструменты для снижения долговой нагрузки и стоимости привлеченного финансирования", - отмечали тогда в компании.

На сегодняшний день кредитных рейтингов эмитент также не получал.

Как сообщалось, EBITDA группы "Мечел" в I квартале выросла на 39% к аналогичному периоду 2020 года, до 18,2 млрд рублей.

Чистый долг группы без пеней и штрафов на 31 марта 2021 года сократился на 7,5 млрд рублей в сравнении с аналогичным показателем на конец 2020 года и составил 318,1 млрд рублей. Это изменение обусловлено в основном чистым погашением задолженности на 5,1 млрд рублей, преимущественно в связи с постепенным гашением реструктурированных в 2020 году кредитов Газпромбанка и ВТБ, погашением облигаций и овердрафтов, пояснял "Мечел". Соотношение чистого долга к EBITDA на конец I квартала составило 6,9х против 7,9х по итогам 2020 года.