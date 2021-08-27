Акции "Мечела" выросли на Мосбирже на 4-10% после публикации финотчета

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции "Мечела" выросли в ходе торгов на "Московской бирже" на 4,1% (до 105,88 рубля за штуку), привилегированные бумаги подорожали на 9,6% (до 205 рублей за штуку) после публикации финансового отчета компании за II квартал 2021 года.

EBITDA группы "Мечел" во II квартале 2021 года выросла на 85% по сравнению с I кварталом, до 33,7 млрд рублей, сообщила компания. Для сравнения: аналитики БКС накануне оценивали квартальную EBITDA компании примерно в 30 млрд рублей, ИБ "Синара" - в 35 млрд рублей. Выручка "Мечела" за квартал выросла на 43%, до 108,9 млрд рублей.

"Рост показателей стал следствием увеличения цен практически на все виды продукции группы как в добывающем, так и в металлургическом дивизионе. На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры предприятия нарастили отгрузки по многим наиболее рентабельным видам продукции", - прокомментировал результаты "Мечела" глава компании Олег Коржов.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, подскочила втрое по сравнению с I кварталом и составила 23,9 млрд рублей.