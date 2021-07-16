Путин объявил о преодолении последствий пандемии в РФ

Президент РФ Владимир Путин Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Последствия пандемии коронавируса в целом в России преодолены, экономика страны восстановилась, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям", - сказал Путин, выступая на неформальной встрече лидеров форума "Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество".

Он добавил: "Все это позволяет нам уже в текущем году уверенно выходить на положительную динамику роста. Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась".

Россия, отметил Путин, готова делиться своими антикризисными наработками, в том числе в рамках министерского диалога по вопросам макроэкономической структурной политики.

Президент РФ отметил, что пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС, совокупный ВВП по итогам 2020 г. снизился на 1,9%.