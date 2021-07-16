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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:21Заразились
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Что произошло за день: пятница, 16 июля

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В РФ снова обновлен суточный антирекорд по смертности от COVID-19. Умерли за сутки 799 пациентов, прирост новых заболевших составил 25 704 случая. Между тем в Москве число выздоровевших от COVID за сутки приблизилось к максимуму за всю пандемию.

- В Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов в заведениях общепита, объявил мэр города Сергей Собянин. По его словам, эта система выполнила свою задачу. Кроме того, рестораны и фудкорты столицы снова смогут работать по ночам. В Подмосковье также смягчат требования по QR-кодам для общепита.

- В Томской области потерпел крушение самолет Ан-28 с 18 людьми на борту. Он исчез с радаров, но вскоре был найден. Из-за отказа двигателей самолет совершил жесткую посадку в болотистой местности и перевернулся. Все выжили, один из пилотов сломал ногу, пассажирка получила сотрясение мозга.

- Последствия пандемии коронавируса в целом в России преодолены, экономика страны восстановилась, заявил президент РФ Владимир Путин. Роспотребнадзор сообщил о начале стабилизации ситуации с COVID.

- Никите Белых предъявили обвинение по делу о превышении полномочий.

- Биржевые цены на бензины с декабря 2020 выросли почти на 30%.

- Жара в нескольких регионах РФ угрожает сахарной свекле и производству сахара.

- Срочный рынок Петербургской биржи в июне поставил очередной рекорд. Объем торгов в денежном выражении впервые за всю историю существования рынка достиг 4,5 млрд рублей.

- Более 80 человек погибли в Германии из-за наводнения, еще 1,3 тысячи человек пропали без вести.

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