"Яндекс" закрыл сделку по покупке банка "Акрополь"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс" закрыл сделку по приобретению 100% банка "Акрополь", сообщила компания.

Сумма сделки составила 1,1 млрд рублей, из этой суммы 75 млн руб. - премия к капиталу за приобретение банка. Капитал банка на конец 2020 года составлял чуть больше 1 млрд руб.

В результате сделки интернет-компании перешла банковская лицензия, которая позволит ей развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере.

О планах "Яндекса" купить "Акрополь" стало известно в конце апреля.