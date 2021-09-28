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"Яндекс" переименовал банк "Акрополь"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Интернет-компания "Яндекс" переименовала купленный в июле банк "Акрополь" в АО "Яндекс Банк", следует из материалов финансовой организации на сайте ФНС.

Новое название банк получил с 28 сентября.

Информацию о переименовании финансовой организации подтвердила "Интерфаксу" пресс-служба "Яндекса" от лица КБ "Акрополь" АО.

"Права и обязанности банка по отношению к клиентам и партнерам останутся такими же, продолжат действовать все договоры и условия обслуживания", - добавили в пресс-службе.

Сделку по покупке 100% банка "Акрополь" "Яндекс" закрыл в середине июля. Сумма сделки составила 1,1 млрд рублей, из этой суммы 75 млн рублей - премия к капиталу за приобретение банка.

В результате сделки интернет-компании перешла банковская лицензия, которая позволит развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере.

В июньском обзоре "ВТБ Капитала" по итогам организованного ознакомительного road show для интернет-компании сообщалось, что вслед за сделкой "Яндекс" может представить первые кредитные продукты в 2022 году.

Яндекс Акрополь ФНС ВТБ Капитал

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