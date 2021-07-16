S&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте "BBB-"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-".

Долгосрочный рейтинг России в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB", сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз долгосрочных рейтингов - "стабильный".

Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне "А-3" и "A-2" соответственно.

В конце июня аналитики агентства повысили прогноз роста ВВП России на 2021 год до 3,7% с ожидавшихся в марте 3,3%.

В опубликованном в пятницу сообщении они повторили этот прогноз и отметили, что третья волна пандемии COVID-19 представляет риски для экономики.

"Решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом рассматривается нами как еще одно подтверждение правильности проводимой правительством экономической политики, - сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам. - Показательно, что агентство повысило свой прогноз в отношении роста российской экономики в текущем году до 3,7% годовых".

По мнению аналитиков агентства, текущее состояние платежного баланса РФ, сбалансированное бюджетное планирование и действующий режим плавающего валютного курса обеспечивают достаточную устойчивость отечественной экономики перед лицом потенциальных внешних шоков, отметил министр.

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