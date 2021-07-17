Что случилось этой ночью: суббота, 17 июля

Признание ошибки в докладе ОЗХО по ситуации с Навальным, увеличение числа жертв наводнений в Германии, подтверждение S&P долгосрочного рейтинга России

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Постпред ФРГ при ОЗХО признала ошибку в докладе по ситуации с Навальным. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин рассказал, что она корила себя за то, что вовремя не увидела ошибку и заверила, что направит письмо в техсекретариат для ее исправления. Ранее в Госдуме заявили, что направят обращение в ОЗХО и Бундестаг для дополнительного расследования ситуации с Навальным из-за несоответствий в отчете.

- Число жертв наводнений в Германии возросло до 106 человек. Франция сообщила, что готова оказать помощь в борьбе с последствиями непогоды. В Германии 102 тысяч человек из-за наводнения остаются без электричества, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Непогода также затронула ряд регионов Нидерландов, Франции и Бельгии.

- S&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте "BBB-". Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне "А-3" и "A-2" соответственно. S&P в своих прогнозах исходит из оценок, что средняя цена нефти марки Brent будет составлять $65 за баррель в текущем году, $60 за баррель в предстоящем году и $55 за баррель в 2023 году.

- NASA перезапустило работу телескопа Hubble. Его система не работала с 13 июня. Специалисты подключили резервные блоки питания и управления, а также средства форматирования научных данных к другой стороне модуля Научного инструментария, управления и обработки данных (SI C&DH).

- Байден обвинил соцсети в дезинформации о вакцинах от COVID-19. "Послушайте, единственное, где у нас есть пандемия - это среди тех, кто не привился. Они (соцсети - ИФ) убивают людей", - сказал президент США. Представитель Facebook Кевин Маккалистер не согласился с заявлением Байдена, а в Twitter отметили, что будут продолжать вносить свой вклад в повышение достоверности медицинской информации.