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Разработчик игр Nexters привлек $50 млн от Mubadala и VPE

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в разработчика игр Nexters составил $100 млн, из них $50 млн были привлечены в рамках частного размещения от суверенного арабского фонда Mubadala и фонда VPE Capital, говорится в сообщении компании.

Еще $50 млн инвестиций были получены Kismet Sponsor Limited - компанией, аффилированной со SPAC Таврина Kismet Acquisition One, которая договорилась о слиянии с разработчиком игр.

Компания отметила, что такой объем средств соответствует минимальным требования по инвестициям для слияния со SPAC. Таким образом, закрытие сделки Nexters и Kismet Acquisition One планируется до конца III квартала 2021 года (ранее стороны планировали закрыть сделку во II квартале).

Ранее сообщалось, что в рамках сделки Nexters был оценен в $1,9 млрд. Объединенная компания будет торговаться на Nasdaq. Предполагается, что владельцы Nexters сохранят около 80% в объединенной компании, остальные 20% получат владельцы Kismet Acquisition One.

Kismet Sponsor Nexters Mubadala VPE Capital

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