Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 01.02В России 3 868 087+17 648В мире 102 965 855+382 036

Таврин оказался pre-IPO инвестором и владельцем миноритарной доли в Ozon

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Экс-глава "Мегафона", владелец телевизионного холдинга ЮТВ и других активов Иван Таврин является pre-IPO инвестором маркетплейса Ozon, который недавно провел сверхуспешное размещение на Nasdaq.

Основные инвесторы Ozon - АФК "Система" Владимира Евтушенкова и Baring Vostok. О том, что в компанию, когда она еще была частной, инвестировал Таврин, ранее публично не сообщалось. Эта информация появилась в материалах, опубликованных компанией Таврина Kismet Acquisition One в рамках объявленной в понедельник сделки слияния с разработчиком онлайн-игр Nexters.

В беседе с "Интерфаксом" Таврин сообщил, что инвестиция в Ozon была совершена около двух лет назад. Подконтрольная ему доля в Ozon - менее 1% капитала. В настоящее время структура Таврина остается миноритарием Ozon, сказал инвестор, не уточнив, планируется ли монетизировать долю в маркетплейсе.

Таврин - экс-глава ПАО "Мегафон", предприниматель также является владельцем оператора наружной рекламы Gallery и совладельцем оператора вышек сотовой связи "Вертикаль".

В 2018 году Таврин основал компанию Kismet для привлечения средств под потенциальные сделки M&A. Первая из структур Kismet - Kismet Acquisition One - в прошлом году провела IPO на Nasdaq и привлекла порядка $250 млн под будущие M&A (им в итоге оказалась анонсированная в понедельник сделка с Nexters), планируется размещение двух следующих SPAC-компаний Таврина.

Уставный капитал Ozon Holdings Plc состоит из 208 млн 202 тыс. 929 акций. Оценить пакет структуры Таврина в Ozon нельзя, так как его точный размер не раскрыт, можно лишь утверждать, что он стоит в пределах $105 млн (исходя из текущих котировок на Nasdaq - $50,45 за акцию - такова цена 1% акций маркетплейса).

Ozon основана в 1998 году. На площадке представлено около 9 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса, свыше 18 тыс. компаний и предпринимателей продают на Ozon свои товары.

Ozon провел IPO в конце ноября. Акции компании торгуются на NASDAQ, "Московской бирже" и "Санкт-Петербургской бирже".

По итогам IPO, private placement в пользу основных акционеров и конвертации ранее выданных займов АФК "Система" владеет 33,1% компании, Baring Vostok - 33,0%. Доля других инвесторов, которые вошли в капитал компании до IPO, составляет 15,7% (с учетом 4,47 млн акций к выпуску, в рамках программы стимулирования менеджмента по состоянию на дату IPO). В рынок размещено 18,2%.

Иван Таврин Ozon

Новости по теме

Ozon по итогам IPO привлек $1,2 млрд

Новости

В ФРГ раскритиковали призыв Парижа отказаться от "Северного потока 2"

Эксперты заговорили о риске возникновения пузыря на фондовом рынке США

Эксперты заговорили о риске возникновения пузыря на фондовом рынке США

Из СанПиНов для отелей убрали требование об отдельном входе в нежилые помещения

Путин потребовал защитить интересы "неквалов" на финрынке

Китайский инвестор "Мотор Сич" счел невозможным примирение с Киевом

Правительство прекратило закупки российского офисного софта

Правительство прекратило закупки российского офисного софта

Париж рекомендовал Германии отказаться от "Северного потока-2"

Экономический кризис

WSJ сообщила о переговорах о слиянии Exxon и Chevron

WSJ сообщила о переговорах о слиянии Exxon и Chevron

IKEA выкупила в США почти 4,5 тысячи га леса для сохранения экосистемы

IKEA выкупила в США почти 4,5 тысячи га леса для сохранения экосистемы

В ВТБ не исключили конвертации части долга Первого канала в акции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');