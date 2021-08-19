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Разработчик игр Nexters 27 августа может начать торговаться на Nasdaq

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Акционеры Kismet Acquisition One, основным владельцем которой выступает Иван Таврин, одобрили слияние с разработчиком игр Nexters, следует из документов компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта 26 августа. После этого Nexters начнет торговаться на Nasdaq, предположительно это произойдет 27 августа.

Kismet Acquisition One в конце января объявила о договоренностях по объединению активов с компанией-разработчиком игр Nexters. Nexters был оценен в $1,9 млрд. Kismet направит на сделку $250 млн, которые были получены в ходе IPO SPAC на Nasdaq. В результате сделки Nexters станет публичной, компания будет торговаться на Nasdaq. Предполагается, что владельцы Nexters сохранят около 80% в объединенной компании, остальные 20% получат владельцы Kismet Acquisition One.

В июле 2021 года Nexters привлекла инвестиции на $100 млн. Из них $50 млн были привлечены в рамках частного размещения от суверенного арабского фонда Mubadala и фонда VPE Capital, еще $50 млн были получены Kismet Sponsor Limited - компанией, аффилированной со SPAC Таврина Kismet Acquisition One.

Такой объем средств соответствует минимальным требованиям по инвестициям для слияния со SPAC.

Nexters Nasdaq Kismet Acquisition One Иван Таврин

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