Китайский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 3,85% годовых

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам двенадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года.

Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским центробанком реформы процентных ставок. В конце прошлого года НБК потребовал от банков с 2020 года ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам, а также привести условия действующих кредитов в соответствие с бенчмарком в период с марта по август.

В 2020 году годовая LPR была снижена на 30 базисных пунктов (б.п.), пятилетняя - на 15 б.п.