Рынок акций РФ во вторник отскочил выше 3700п по индексу МосБиржи

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник отскочил выше 3700 пунктов по индексу МосБиржи на фоне общемировой коррекции (выросли индексы в Европе и США, нефть Brent отыграла отметку $69 за баррель) после нескольких дней снижения из-за опасений относительно раннего ужесточения монетарной политики Федрезерва, роста числа инфицированных COVID-19 в разных регионах и решения ОПЕК+ наращивать добычу нефти.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3704,4 пункта (+0,3%, в течение торгов индикатор опускался к 3680 пунктам), индекс РТС - 1567,28 пункта (+0,5%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 2,5%.

Доллар просел до 74,45 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,5%), "НЛМК" (+2,4%), "Северстали" (+2,2%), "Мосбиржи" (+1,7%), Сбербанка (+1,6% и +1,8% "префы"), "Газпром нефти" (+1,6%), расписки TCS Group (+1,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), расписки Ozon (+0,8%), акции "ММК" (+0,7%), ВТБ (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Производство электростанций ПАО "РусГидро" в апреле-июне с учетом "Богучанской ГЭС" составило 39,56 млрд кВт.ч, что на 1,9% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.

Подешевели акции Polymetal (-1,9%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -1,5% "префы"), "Татнефти" (-1%), АФК "Система" (-0,9%), UC Rusal (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), "МТС" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

"Норильский никель" во втором квартале 2021 года произвел 548 тыс. тройских унций палладия, что на 28% ниже предыдущего периода, сообщила компания во вторник. Выпуск палладия за полугодие (1,314 млн унций) при этом на 3% выше уровня годичной давности. Производство платины упало за квартал на 27%, до 134 тыс. унций, за полугодие - на 1%, до 318 тыс. унций.

Снижение объясняется временной приостановкой работы двух подземных рудников "Октябрьский" и "Таймырский" Норильского дивизиона после подтопления, а также Норильской обогатительной фабрики после аварии.

Как отмечают аналитики Альфа-банка, самые большие опасения вызывает неопределенность по поводу стремительного распространения нового, более опасного дельта-штамма коронавируса в Азии и Европе и новых локдаунов. Весь мир следит за Великобританией, которая с начала недели полностью отказалась от ограничений, в то время как количество новых инфицированных выросло до 50 тыс. человек в сутки за прошедшие выходные. В этой ситуации Великобритания сможет продемонстрировать всему миру, насколько эффективна вакцинация в борьбе с пандемией.

На фоне неопределенного внешнего фона акции российских компаний на этой неделе будут испытывать дополнительное давление, связанное с резким снижением цены на нефть и укреплением курса доллара. Инвесторы будут уходить в защитные активы, причем при текущей конъюнктуре рынка привлекательными выглядят производители золота и сельскохозяйственной продукции. Любые негативные новости по поводу пандемии могут вызвать интерес к ритейлу и технологическому сектору, полагают эксперты.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, российский рынок после четырех дней снижения перешел во вторник к осторожному росту. Индекс S&P 500 последние четыре торговые сессии также закрывался в "минусе". Причиной такого синхронного падения может быть новый всплеск заболеваемости COVID-19 в США, несмотря на 70%-ную вакцинацию населения. Возможно, скоро будет пересмотр прогнозов по темпам восстановления экономики США и потребления нефти. И пока массовый инвестор думает о полетах американских миллиардеров в космос, фонды могут фиксировать прибыль перед новым обвалом рынка. Это только один из вариантов развития событий. Ранее в этом году все просадки на рынках выкупались, возможно, и в этот раз активы покажут дальнейший подъем, отмечает эксперт.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, распространение индийского штамма коронавируса (дельта-вариант) угрожает новыми локдаунами. Экономические показатели ключевых экономик мира замедляются, в то время как перспектива использования монетарных стимулов ограничивается высокой инфляцией. Однако поводов для дальнейшего падения нефти высокими темпами, как в понедельник, сейчас нет, уже наметился отскок вверх. Фьючерсы на Brent нашли поддержку на отметке $68 за баррель, еще более сильная зона торможения распложена ближе к $64,5-65,5 за баррель.

Тем временем, не все аналитики расценивают новое соглашение ОПЕК+ как негатив для нефти. Специалисты Goldman Sachs заявили, что теперь могут даже повысить свои прогнозы по Brent. Банк позитивно оценивает тот факт, что ОПЕК+ фокусируется на "сохранении узкого рынка физических поставок при одновременном прогнозировании будущих мощностей и торможении конкурирующих инвестиций". В результате летний прогноз Brent на уровне $80 за баррель может быть повышен на $2, а прогноз на следующий год на уровне $75 за баррель - на $5, отмечает Галактионов.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, достижение соглашения картелем ОПЕК+ делает прозрачным его политику на полтора года, что позволяет строить планы как нефтедобытчикам, так и среднесрочным инвесторам. Поэтому данное соглашение - скорее позитив для рынка. В ближайшее время нефть Brent вернется выше $70 за баррель.

Тем не менее, в целом картина по индексу МосБиржи пока негативная: индикатор сильно пробил вниз восходящий канал. Поэтому увлекаться покупками не рекомендуется, учитывая слабость нефти (как минимум окончание ее восходящего тренда) и приближение думских выборов, можно ждать, что нерезиденты продолжат сокращать вложения в российские акции. Повышение же в пятницу ключевой ставки ЦБ РФ сильно сократит приток новых средств частных инвесторов на фондовый рынок, да и многие корпоративные инвесторы могут начать увеличивать долю облигаций в своих портфелях, считает Антонов.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов вслед за США (японский Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), в Европе к вечеру индексы выросли (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,8%), также отскакивают Штаты (индекс S&P 500 подрос на 1,5%).

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85% годовых по итогам пятнадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Как отмечает Trading Economics, многие эксперты ожидали снижения ставки после того, как НБК сократил нормативы обязательных резервов для банков на 0,5 процентного пункта, высвободив 1 трлн юаней ($154 млрд).

Цены производителей (индекс PPI) в Германии в июне 2021 года подскочили на 8,5% в годовом выражении, что стало максимальным ростом более чем за 39 лет - с января 1982 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 8,4%, сообщает Trading Economics.

В США число новостроек в июне увеличилось на 6,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,643 млн в пересчете на годовые темпы (максимум за 3 месяца). Средний прогноз аналитиков предполагал увеличение показателя в прошлом месяце на 1,2% с объявленного прежде майского уровня, свидетельствуют данные опросов Trading Economics и MarketWatch.

На нефтяном рынке вечером во вторник Brent локально проваливалась к $67,4 за баррель, но с открытием американских бирж игроки разогрели котировки выше $69 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $69,44 за баррель (+1,2% и -6,8% накануне), августовская цена WTI - $67,11 за баррель (+1% и -7,5% в понедельник).

Падение стоимости нефти Brent в понедельник стало максимальным с марта, WTI - с сентября прошлого года, сообщает MarketWatch.

Быстрое распространение нового штамма коронавируса "дельта" способствовало увеличению заболеваемости во многих регионах мира - от Азии до Европы, и эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое может ограничить спрос на нефть. Так, США уже рекомендовали своим гражданам не посещать Великобританию и Индонезию, где заболеваемость COVID-19 выросла.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Бурятзолото" (+12,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+6,1%), ПАО "Куйбышевазот" (+5,8%), "Нижнекамскнефтехима" (+5,7%), ГК "Самолет" (+4,9%), ПАО "Казаньоргсинтез" (+4,2% и +4,5% "префы"), "Мечела" (+3,7%).

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ПАО "СИБУР Холдинг" о приобретении 100% голосующих акций АО "ТАИФ", выдав компании предписание о выполнении ряда обязательных условий, сообщил регулятор.

Как сообщалось, в конце апреля крупнейшие нефтехимические холдинги России - "СИБУР" и татарстанский "ТАИФ" - объявили о планах объединить активы. Основными нефтегазохимическими активами "ТАИФа" являются "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) и "Казаньоргсинтез".

Подешевели бумаги ПАО "Лензолото" (-19,8% и -13,6% "префы"), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-6,2%), Petropavlovsk (-2,9%), ГДР MDMG (-2,9%), АДР HeadHunter (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,03 млрд рублей (из них 9,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,78 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,27 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").