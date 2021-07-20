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Рудник "Таймырский" может полностью восстановить добычу до конца ноября

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - После возобновления добычи в начале июня на текущий момент рудник "Таймырский" достиг около 80% мощности, а его полное восстановление ожидается до конца ноября, сообщил "Норникель" во вторник.

Ранее "Норникель" сообщал о планах полностью завершить восстановление к концу июня.

Норильская обогатительная фабрика (НОФ) вернулась к 85% от плановой производительности. Как ожидается, она выйдет на полную мощность в начале октября.

При этом "Норникель" подтвердил скорректированный после февральских аварий прогноз.

"С учетом прогресса по восстановлению мощностей Норильского дивизиона, а также роста производительности на некоторых действующих добывающих активах, мы подтверждаем прогноз производства металлов в 2021 году, озвученный ранее", - говорится в сообщении.

Компания ожидает, что в этом году будет выпущено 190 - 200 тыс. тонн никеля, 335-355 тыс. тонн меди (без учета незатронутого авариями Быстринского ГОКа, где будет произведено еще 65-70 тыс. тонн меди), 2,35 - 2,41 млн унций палладия и 580-640 тыс. унций платины.

Работа рудников "Таймырский" и "Октябрьский", обеспечивающих почти половину годовой добычи "Норникеля", была частично приостановлена 24 февраля из-за затопления шахт грунтовыми водами.

Добыча руды на "Октябрьском" была полностью восстановлена к 7 мая.

Таймырский Норникель

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