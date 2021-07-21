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Great Wall Motor утроила чистую полугодовую прибыль

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Great Wall Motor (GWM), крупнейший в Китае производитель внедорожников и пикапов, в первом полугодии 2021 года увеличил чистую прибыль более чем втрое благодаря росту продаж автомобилей.

Чистая прибыль компании в январе-июне составила 3,5 млрд юаней ($539 млн) по сравнению с 1,15 млрд юаней за аналогичный период прошлого года.

Ее выручка подскочила на 73% и составила 62,16 млрд юаней.

Компания в первом полугодии продала 618 211 автомобилей, что на 56,5% превышает показатель за тот же период 2020 года.

GWM выпускает автомобили под марками Haval и Wey, а также электромобили Ora.

Котировки акций компании по итогам торгов в Гонконге в среду выросли на 15,1%.

Great Wall Motor Китай

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