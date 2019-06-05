Great Wall открыла под Тулой автозавод за $500 млн

Он будет выпускать кроссоверы, внедорожники и купе

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель Great Wall Motor в среду открыл завод на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса".

На первом этапе Great Wall вложила в предприятие около $500 млн. В дальнейшем компания инвестирует в него еще до 20 млрд рублей, заявили в пресс-службе администрации Тульской области.

Сейчас на заводе работает более 800 человек. На втором этапе реализации инвестпроекта на нем будет создана еще тысяча рабочих мест.

Завод будет выпускать автомобили Haval (суббренд Great Wall Motor) методом полного цикла, предприятие станет первым зарубежным предприятием полного цикла для китайского бренда. Первой моделью, которая сойдет с конвейера, будет кроссовер Haval F7. В дальнейшем предприятие наладит выпуск внедорожников Haval H9 и купе Haval F7x.

Планируется, что на первом этапе завод будет производить 80 тыс. автомобилей в год при локализации 30%. На втором этапе предприятие должно выйти на максимальную мощность - 150 тыс. машин в год и повысить уровень локализации до более чем 50%.

Great Wall Motor и правительство Тульской области подписали соглашение о проекте в мае 2014 года. Китайская компания стала якорным инвестором индустриального парка "Узловая".

Строить завод площадью 216 га начали осенью 2015 года. Комплекс включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Цех производства компонентов включает литьевой цех элементов интерьера и экстерьера, зону сварки выхлопной системы и линию сборки автомобильных сидений.