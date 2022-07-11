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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Great Wall Motor сократила продажи автомобилей на 16% в I полугодии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Great Wall Motor (GWM), крупнейший производитель внедорожников и пикапов в Китае, по итогам первого полугодия снизила продажи на 16% - до 518 525 машин, сообщила компания. Из них на экспорт ушло больше 62,8 тысячи автомобилей.

В июне продажи компании выросли в годовом измерении на 0,5%, а к маю 2022 года - на 26,4% и составили 101 186 автомобилей.

Котировки компании по итогам торгов в Гонконге в понедельник упали на 9%. С начала текущего года капитализация автопроизводителя сократилась более чем в полтора раза, в то время как фондовый индекс Hang Seng снизился всего на 9,7%.

GWM в 2021 году продала 1,28 млн автомобилей, что на 15,2% превысило показатель предыдущего года. Компания выпускает автомобили на заводах в КНР, Индии, России и Таиланде.

Great Wall Motor Китай
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