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"Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года

Алексей Миллер подчеркнул, что "Газпром" готовн к продолжению транзита газа, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы

"Газпром" готов транспортировать газ через Украину после 2024 года
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" готов транспортировать через Украину после 2024 года газ для поставки по новым контрактам, говорится в комментарии председателя правления Алексея Миллера.

Глава корпорации подчеркнул, что компания всегда подчеркивала готовность к продолжению транзита газа, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.

"Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину", - добавил глава концерна.

Миллер напомнил, что "Газпром" всегда подходил к "Северному потоку 2" как к экономическому проекту.

"Его цель - обеспечить надежность, стабильность и диверсификацию поставок газа на рынок Евросоюза. А также снижение стоимости газа для конечных потребителей за счет более короткого транспортного маршрута - почти на 2 тыс. км меньше до территории Германии, чем через газотранспортную систему Украины. И соблюдение всех необходимых современных экологических требований. Так, выбросы СО2 через "Северный поток 2" в 5,6 раза ниже, в том числе за счет уменьшения количества компрессорных станций, чем для украинского маршрута", - добавил глава "Газпрома".

Миллер также добавил: "Считаем участие немецких партнеров в такой работе (по продолжению украинского транзита - ИФ) полностью обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики EC".

Накануне США и ФРГ сообщили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". Власти этих стран выразили готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину и стремление снизить зависимость Украины от потребления и транзита российского газа.

Газпром Алексей Миллер Украина Северный поток 2

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