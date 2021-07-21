ФРГ назначит спецпосланника на переговоры о транзите газа через Украину

Также Германия будет управлять фондом для финансирования снижения зависимости Украины от российского газа

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Власти ФРГ обязались назначить спецпосланника, который будет курировать вопрос о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину, говорится в совместном заявлении США и ФРГ, опубликованном на сайте германского внешнеполитического ведомства.

"США и ФРГ убеждены, что продолжение транзита газа через Украину после 2024 года - в интересах Украины и Европы. В связи с этим ФРГ обязуется использовать все возможные рычаги давления, чтобы способствовать продлению сроком до 10 лет договоренности о транзите газа через Украину", - говорится в документе.

В нем указывается, что ФРГ, "в частности, назначит спецпосланника, чтобы помогать в переговорах по этой теме".

Кроме того, Германия возьмет на себя учреждение и управление специальным фондом для финансирования перехода Украины на зеленую энергетику и снижение зависимости от российского газа.

"Германия обязуется создать и управлять "зеленым" фондом для Украины, чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. Германия и США будут стремиться продвигать и поддерживать инвестиции в зеленый фонд Украины, чтобы достигнуть суммы не менее $1 млрд, в том числе от третьих сторон, в частности, от предприятий частного сектора", - отмечается в заявлении.

Планируется, что "зеленый" фонд будет продвигать использование возобновляемых источников энергии.

В заявлении также говорится, что Германия внесет в фонд первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн. Соединенные Штаты со своей стороны планируют поддержать инициативу посредством оказания политической и технической помощи в соответствии с целями фонда.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что власти США и Германии в соглашении по поводу "Северного потока 2" выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину и стремление снизить зависимость Украины от потребления и транзита российского газа. Кроме того, по ее словам, ФРГ обязалась принять меры в случае, если Россия станет "использовать энергетику в качестве оружия или будет предпринимать агрессивные действия против Украины".