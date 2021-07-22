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В Кремле выразили отношение к заявлению США и Германии по "Северному потоку 2"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В американо-германском заявлении по "Северному потоку 2" есть элементы, которые в Кремле приветствуют, но есть и положения, с которыми в Москве не согласны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы очень внимательно изучили текст этого совместного заявления", - сказал он журналистам. "В тексте, безусловно, есть то, с чем мы согласиться не можем, и то, что мы готовы приветствовать", - продолжил Песков.

Ранее сообщалось, что США и Германия согласовали общую позицию по теме "Северного потока 2". Власти этих стран выразили готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину и стремление снизить зависимость Украины от потребления и транзита российского газа. Кроме того, Германия обязалась принять меры в случае, если Россия станет "использовать энергетику в качестве оружия или будет предпринимать агрессивные действия против Украины".

Дмитрий Песков Северный поток 2 США Германия

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