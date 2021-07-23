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Три завода Toyota в Таиланде остановили работу из-за нехватки запчастей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Toyota остановила работу всех трех своих заводов в Таиланде до 29 июля из-за нехватки запчастей. Об этом сообщает Kyodo News.

Дефицит деталей возник из-за закрытия предприятия по их производству из-за вспышки коронавируса в стране.

Таиландские заводы Toyota выпускают 760 тысяч автомобилей ежегодно. В корпорации будут учитывать число заражений COVID-19, и примут решение о возобновлении работы предприятий исходя из ситуации.

Toyota также приостановит производство на заводе в префектуре Айти в Японии.

Ранее из-за дефицита комплектующих свою работу приостанавливали предприятия "АвтоВАЗа", General Motors и других автоконцернов.

Toyota Таиланд

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