GM прервала выпуск пикапов в Миссури из-за дефицита полупроводников

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Автопроизводитель General Motors с 29 марта и до 12 апреля приостановит производство среднеразмерных пикапов GMC Canyon и Chevrolet Colorado на заводе в Миссури из-за глобального дефицита полупроводников, сообщает CNBC со ссылкой на сообщение профсоюза сотрудникам United Auto Workers (UAW).

При этом завод продолжит выпускать микроавтобусы.

Представитель GM Дэвид Барнас сообщил, что продлен срок приостановки работы завода в Мичигане на две недели - до середины апреля.

GM ранее приостановила работу нескольких предприятий, которые выпускают пассажирские автомобили и кроссоверы, отдав предпочтение производству полноразмерных пикапов и внедорожников.

"GM продолжает использовать все доступные полупроводники, чтобы производить и поставлять клиентам наши наиболее популярные и пользующиеся спросом продукты, включая полноразмерные грузовики и внедорожники", - сказал Барнас.

Ожидается, что заводы GM в Канзасе и в канадской провинции Онтарио, которые приостановили работу в начале февраля из-за дефицита чипов, останутся закрыты по меньшей мере до середины апреля. Дефицит также отразился на производстве в Бразилии и Южной Корее. Возобновление производства на предприятии в Мексике, не работающем с 8 февраля, запланировано на 5 апреля.

По оценке консалтинговой фирмы AlixPartners, мировая автомобильная промышленность может потерять $60,6 млрд выручки в этом году из-за дефицита полупроводников.

По прогнозу GM, нехватка чипов приведет к сокращению ее свободного денежного потока в 2021 году на $1,5-2,5 млрд.

В декабре General Motors попросила поставщиков чипов сформировать запасы, равные годовым поставкам, чтобы избежать перебоев.