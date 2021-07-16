"АвтоВАЗ" приостановит две линии из-за перебоев в поставках электроники от Bosch

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" второй раз за неделю приостанавливает на сутки сборку автомобилей из-за недопоставок комплектующих автоэлектроники от самарского представительства Bosch (ООО "Роберт Бош Самара") на фоне глобального дефицита полупроводников.

Ранее в среду из-за аналогичных проблем с поставками от Bosch была на сутки приостановлена первая производственная линия (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray; Renault Sandero и Logan).

Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", в пятницу краткосрочный простой вводится на производственных линиях №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и №5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta). "Оплата сотрудников за день простоя будет произведена в соответствии с ТК РФ в размере двух третей от среднего заработка", - уточнили в компании.

"АвтоВАЗ" весной-летом не единожды вводил вынужденные простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Чтобы нагнать приостановки, автопроизводитель ввел шестидневную рабочую неделю. Между тем, в связи с дефицитом компонентов "АвтоВАЗ" ранее отменил согласованную до этого десятичасовую дневную смену в субботу, 10 июля, для производственных линий №3 и №5. Источник сообщал "Интерфаксу", что нерабочей будет и суббота, 17 июля.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

Продажи автомобилей Lada в первом полугодии 2021 года выросли до 200,219 тыс. шт. (+14,9% к 2019 г. и +51% к 2020 г.) Доля рынка бренда повысилась год к году на 2,2 п.п. и составила 23%, что, как отмечала компания, является лучшим результатом за последние 10 лет.