ФАС запросила у нефтяных компаний информацию об объемах реализуемых нефтепродуктов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у нефтяных компаний информацию об объемах реализуемых нефтепродуктов, говорится в сообщении ведомства.

"В рамках осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство направило в нефтяные компании запросы о предоставлении сводных данных об объемах производства, реализации нефтепродуктов на внутренний рынок и на экспорт в период с 1 января по 23 июля текущего года. Сведения запрашиваются в целях анализа факторов, влияющих на изменение оптовых цен на нефтепродукты. В числе обязательной к предоставлению информации - реестр сделок по автомобильному бензину, дизельному топливу и авиационному керосину, приобретенными третьими лицами в интересах компании-получателя запроса и аффилированных с ней лиц", - подчёркивает ФАС.

Запросы направлены в ПАО "НК "Роснефть", ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО "Газпром нефть", АО "ТАИФ-НК", АО "ФортеИнвест", ПАО "Татнефть", ООО "Газпром активы СПГ", ООО "Сокар Энергоресурс", АО "ННК".

Ранее Минэнерго заявило, что готово запретить экспорт бензина, ввести топливные соглашения и увеличить биржевые нормативы, если высокие оптовые цены сохранятся.

"В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях, на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина, а также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующих объёмы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%", - сказал глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Как сообщалось, стоимость бензина Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) впервые в истории преодолела отметку в 60 тыс. руб. за тонну. Согласно данным СПбМТСБ, по итогам торгов 22 июля цена 95-го бензина составила 60,092 руб./т. Стоимость 92-го бензина уверенно приближается к этой психологической отметке – в четверг Аи-92 подорожал до 57,487 руб./т, и это тоже абсолютный максимум.

Биржевые цены на бензин растут уже пятую неделю подряд. В целом, с небольшими остановками, стоимость бензина на СПбМТСБ повышается с середины декабря 2020 года. Общий рост биржевых цен на бензин в 2021 году составил примерно 30%.

Весной в связи с постоянным ростом цен на бирже, из-за которого маржа сетей АЗС снизилась до критичной отметки, регуляторы предприняли меры по стабилизации топливного рынка. Было даже изменено налоговое законодательство – скорректированы параметры демпфера для нефтепродуктов. Однако пока ощутимого эффекта это не принесло.

Вице-премьер Александр Новак уже провел ряд совещаний по проблемам рынка, на последнем – с топ-менеджерами нефтяных компаний 22 июня – было принято решение не предпринимать кардинальных шагов на рынке топлива, меры будут подготовлены по итогам III квартала.