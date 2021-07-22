Биржевая цена Аи-95 впервые в истории превысила 60 тыс. руб. за тонну

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Стоимость бензина Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) впервые в истории преодолела отметку в 60 тыс. руб. за тонну.

Согласно данным СПбМТСБ, по итогам торгов 22 июля цена 95-го бензина составила 60 092 руб./т. Стоимость 92-го бензина уверенно приближается к этой психологической отметке - в четверг Аи-92 подорожал до 57 487 руб./т, и это тоже абсолютный максимум.

Биржевые цены на бензины растут уже пятую неделю подряд. В целом, с небольшими остановками, стоимость бензинов на СПбМТСБ повышается с середины декабря 2020 года. Общий рост биржевых цен на бензин в 2021 году составил примерно 30%.

Ранее эксперты высказывали мнение, что биржевая цена на бензин фактически исчерпала рост. Так, "ВТБ Капитал" отмечал: "На данный момент цена бензина АИ-92 на СПбМТСБ превышает индикативную цену на 8% (последняя была снижена в мае на 4 тыс. руб./т и сейчас составляет 52300 руб./т), что оставляет не очень большое пространство для дальнейшего роста цен на бензин в России до наступления момента, когда, согласно действующему механизму, демпферные субсидии должны быть отменены".

Исследовательская группа "Петромаркет" в своем обзоре подчеркивала, что нефтяники рискуют лишиться демпфера, если бензин будет дорожать и дальше: "Если бензин будет дорожать и дальше - так, что его цена в среднем за месяц на НПЗ в Европейской части РФ поднимется еще на 3,85%, до 57530 руб./т, этот уровень окажется выше базовой цены в формуле расчета демпфера (52 300 руб./т) более чем на 10%. А это значит, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ все российские НПЗ в июле лишатся демпфирующей надбавки к возвратному акцизу на нефть", - говорится в обзоре.

Демпфер на нефтепродукты

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, и экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, бюджет платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

Ранее в связи с постоянным ростом цен на бирже, из-за которого маржа сетей АЗС снизилась до критичной отметки, регуляторы предприняли меры по стабилизации топливного рынка. Было даже изменено налоговое законодательство - скорректированы параметры демпфера для нефтепродуктов. Однако пока ощутимого эффекта это не принесло.

Вице-премьер Александр Новак проводил ряд совещаний по проблемам рынка, на последнем совещании - с топ-менеджерами нефтяных компаний 22 июня - было принято решение не предпринимать кардинальных шагов на рынке топлива, меры будут подготовлены по итогам III квартала.