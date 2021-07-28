Минэнерго на этой неделе оценит необходимость запрета на экспорт бензина

Если такое решение примут, оно будет действовать минимум три месяца

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго на текущей неделе оценит необходимость введения запрета на экспорт бензина, и если такое решение будет принято, то оно будет действовать минимум три месяца, заявил министр энергетики Николай Шульгинов журналистам.

"Должны определиться (вводить или не вводить временный запрет на экспорт бензина - ИФ) на этой неделе", - сказал он, заметив, что министерство при принятии этого решения будет опираться на динамику биржевых цен на топливо.

"Мы ждем, хотим понять, будет ли тенденция снижения биржевых цен устойчивой. На основании этого мы сможем принять решение о введении временного запрета на экспорт", - сказал Шульгинов, отметив, что Минэнерго для оценки ситуации с ценами на бирже возьмет их динамику за неделю, оканчивающуюся 30 июля.

"Я думаю, что (срок запрета - ИФ) составит, как минимум, три месяца", - сказал министр.

Шульгинов отметил, что в настоящее время из-за роста оптовых цен страдает маржа у независимых АЗС. "Мы боремся с ростом цены в опте, так как маржа у независимых АЗС страдает", - сказал он.

В то же время, по оценке Минэнерго, рынок топлива сейчас полностью обеспечен предложением, несмотря на высокий спрос.

Комментируя возможность увеличения нормативов по продаже топлива на бирже, министр отметил, что решение о повышении норматива с 11% до 12% будет принято в любом случае. "Сейчас уже речь идет об увеличении минимального объема продаж бензина на бирже до 12%. Совместный приказ уже на выходе", - сказал он.

По мнению министра, третий обсуждаемый вариант решения проблемы - топливные соглашения с нефтяными компаниями - это "не такая быстрая мера". "(Реализация топливных соглашений - ИФ) может занять до нескольких недель и даже месяцев, а за это время уже и уборка урожая закончится и отпуска у людей, и спрос снизится", - пояснил он.

В минувший четверг, 22 июля, Минэнерго заявило, что готово запретить экспорт бензина, ввести топливные соглашения и увеличить биржевые нормативы, если сохранятся высокие оптовые цены на бензин. "В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях, на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина, а также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующих объемы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%", - сказал Шульгинов.

ФАС сообщила, что запросила у нефтяных компаний информацию об объемах реализуемых нефтепродуктов.

Биржевые цены на бензины растут уже пятую неделю подряд. В целом, с небольшими остановками, стоимость бензинов на СПбМТСБ повышается с середины декабря 2020 года. До указанного заявления Минэнерго цены росли пять недель подряд - общий рост биржевых цен на бензин в 2021 году составил примерно 30%. После заявлений ведомств они корректируются вниз.