Глава "Нафтогаза" оценил условия "Газпрома" по транзиту после 2024 г.

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Недавнее заявление "Газпрома" о том, что продолжение транзита через Украину после 2024 года ставится в зависимость от приобретения у него компаниями из ЕС дополнительных объемов ресурса по новым контрактам, является подтверждением использования "Газпромом" газа как геополитического оружия против Украины и ЕС. Такую точку зрения высказал в своем фейсбуке глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Витренко отметил, что "если заявления Германии и России о строительстве "Северного потока 2" только для дополнительных объемов были честными", то объемы европейских покупателей газпромовского газа и в дальнейшем должны идти через Украину по текущим контрактам.

"Самой лучшей гарантией, что так и будет, является перенесение точек передачи газа по этим текущим контрактам на границу Украина-РФ, чтобы потом покупатели газпромовского газа из ЕС сами бронировали транзит через Украину", - указал глава "Нафтогаза", уверив в предоставлении таким покупателям конкурентных условий.

Он обратил внимание, что "Газпром" до сих пор не создал на своей электронной платформе точку передачи газа на границе Украина-РФ, а также не предоставил другим экспортерам из Центральной Азии и РФ возможность пользоваться своей газотранспортной системой для экспорта газа в европейские страны через Украину. Витренко выразил в связи с этим сомнения в намерениях "Газпрома" продавать дополнительные объемы ресурса в Европу через Украину.

"Действительно хотите продавать дополнительные объемы в Европу? Тогда почему не делаете этого? Напомню, что "Газпром" на 2021 год забронировал для транзита через Украину на 25 млрд куб. м меньше, чем на 2020 год. Так продавайте европейским компаниям для транзита в Европу эти 25 млрд куб. м на границе РФ-Украина!", - призвал Витренко.

Ранее Витренко заявлял, что при работе "Северного потока 2" "Газпром" сможет отказаться от обязательств транзита газа через Украину после 2024 года, даже если они будут на него возложены, ссылаясь на избыток транзитных мощностей.