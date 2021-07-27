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Рубль на старте торгов во вторник незначительно меняется к доллару и евро

Рубль на старте торгов во вторник незначительно меняется к доллару и евро
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" во вторник незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,64 - 73,75 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,645 руб. (-0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 87,1025 руб. (+14,5 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6,25 коп. к уровню закрытия 26 июля, до 79,7 рубля.

Доллар при этом оказался на 45,3 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 21,46 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 27 июля обусловлены неоднозначными внешними сигналами. С одной стороны, поддержку нацвалюте оказывает рост нефтяных котировок, с другой - сдерживающим фактором является снижение аппетита инвесторов к рисковым активом, в том числе в ожидании предстоящего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 27-28 июля.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $74,84 за баррель, что на 0,46% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $72,16 за баррель, что на 0,35% ниже уровня на закрытие рынка 26 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,53%, китайский CSI 300 снижается на 0,37%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,14%.

ЭкономикаФондовые индексы США закрылись на новых рекордахЧитать подробнее

Фондовый рынок США умеренно вырос по итогам торгов в понедельник, при этом все три основных индекса достигли рекордных уровней закрытия вторую сессию подряд в преддверии насыщенной на события недели. Инвесторы ожидают публикации квартальных отчетов целого ряда американских компаний, включая технологических гигантов. В центре внимания участников рынка также предстоящее заседание ФРС США, итоги которого будут подведены в среду, и обнародование Минторговли США предварительных данных о ВВП во втором квартале в четверг. Продажи новых домов в США в июне сократились на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в мае было реализовано 724 тыс. домов, тогда как ранее было озвучен показатель в 769 тыс.

Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце на 3,4-4% с объявленного ранее майского уровня - до 795-800 тыс. Таким образом, показатель снизился по итогам третьего месяца подряд и опустился до минимума с апреля прошлого года. На покупателей продолжают оказывать негативное влияние высокие цены на дома, что обусловлено продолжающимся подорожанием строительных материалов.

Мосбиржа

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