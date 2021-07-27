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РСПП выступил против введения акциза на сладкие напитки

Эта мера может коснуться молочных напитков и йогуртов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает нецелесообразным введение акциза на напитки с сахаром и предупреждает об опасности этой меры не только для безалкогольной, но и для молочной отрасли.

Позиция союза изложена в письме (копия имеется у "Интерфакса") на имя вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Оно подготовлено в связи с тем, что на совещании в правительстве в начале июня ряду министерств и ведомств было поручено представить предложения по определению критериев отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным, а также по порядку администрирования таких акцизов.

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Как отмечается в письме, этот вопрос требует детального рассмотрения, поскольку "введение акциза на напитки с содержанием добавленного сахара обладает крайне высоким уровнем воздействия на формирование спроса и предложения целой продуктовой категории".

Сославшись на исследование аналитического центра при правительстве РФ, РСПП отмечает, что ожидаемый бюджетный эффект от введения "сахарного акциза" будет в значительной степени нивелирован переходом потребителей на более дешевые товары-субституты, что, в свою очередь, приведет к росту объемов трансграничных покупок безалкогольных напитков. Кроме того, это создает риск снижения объемов производства, занятости и, как следствие, - сокращения налоговых поступлений.

В частности, при введении акциза производство безалкогольных напитков может снизиться на 8-9%, годовая прибыль индустрии - на 23,5-24,3 млрд рублей, общие годовые инвестиции в основной капитал - на 2,5-2,6 млрд рублей. "По оценкам НИУ ВШЭ, снижение поступлений НДС составит от 2,4 млрд до 5,2 млрд рублей, других налоговых поступлений - от 12,5 млрд до 18,9 млрд рублей в первые несколько лет", - говорится в письме.

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Кроме того, авторы обращения отмечают "очевидные сложности в части определения критериев отнесения конкретной продукции к подлежащей фискальному регулированию". "В настоящее время на уровне классификаторов нет разделения продукции с добавленным сахаром (сахарозаменителем) и без него. Таким образом, возникают серьезные опасения, что под потенциальное акцизное регулирование может подпасть вся категория напитков, что в значительной степени увеличит негативный эффект для отрасли", - говорится в документе.

Согласно письму, предлагаемая мера может также негативно повлиять на рынок молочной продукции, поскольку технологии производства ряда молочных напитков и йогуртов подразумевают обязательное добавление сахара. "Введение дополнительного сбора неизбежно отразится на стоимости отдельных категорий молочных продуктов, что, в свою очередь, может привести к снижению уровня доступности этой продукции и сокращению ее потребления", - предупреждают в письме.

В нем также уточняется, что в сейчас в РФ уровень потребления молочной продукции и так ниже установленной нормы. Он составляет 241 кг на человека в год при норме в 325 кг.

Как сообщали в начале июля "Ведомости", вопрос об акцизах на сахаросодержащие напитки в числе других обсуждался и на заседании бюджетной комиссии 1 июля. Речь шла о "донастройке" налоговой системы, которая должна принести бюджету по 400 млрд рублей в год в предстоящую трехлетку. Из этой суммы примерно 100 млрд рублей должно обеспечить совершенствование системы уплаты акцизов (либо улучшение администрирования, либо введение новых сборов). Речь идет, прежде всего, о некоторых видах алкоголя, а также о сахаросодержащих напитках.

РСПП

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