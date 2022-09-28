Акциз на сахаросодержащие напитки может составить 7 руб. за литр

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Акциз на сахаросодержащие напитки в РФ может быть введен с 1 января 2023 года, он может составить 7 рублей за 1 литр, говорится в поправках к Налоговому кодексу, внесенных в Госдуму в рамках "бюджетного пакета".

Дополнительные доходы федерального бюджета от поступлений акцизов на сахаросодержащие напитки планируются в размере около 35 млрд рублей в год.

Поправки предусматривают признание подакцизным товаром сахаросодержащих напитков "в целях обеспечения дополнительных доходов федерального бюджета для возможности выделения бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов на реализацию мероприятий федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что в список подакцизных товаров будут включены сахаросодержащие напитки - безалкогольные, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 граммов на 100 мл. К безалкогольным отнесены напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, а также напитки, изготовленные на спиртосодержащем сырье, с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.

Напитки брожения, квас с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, соки, нектары, сокосодержащие напитки, морсы, а также специализированные напитки в перечень подакцизных товаров включать не планируется.

Ранее дополнительные доходы от нового акциза оценивались в 25 млрд рублей в 2023 году (об этом говорилось в пояснительной записке к проекту бюджета).

Идея акциза на сладкие напитки обсуждалась в РФ несколько лет. Правительство возвращалось к ней в 2021 году. Газета "Ведомости" сообщала, что правительство поручило ведомствам рассмотреть вопрос по акцизам на сахаросодержащие напитки. Минсельхоз тогда не одобрил идею, опасаясь роста цен, снижения производства, сокращения числа производителей и появления нелегального рынка. Против инициативы выступали Союз производителей соков, воды и напитков, а также РСПП.