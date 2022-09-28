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Акциз на сахаросодержащие напитки может составить 7 руб. за литр

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Акциз на сахаросодержащие напитки в РФ может быть введен с 1 января 2023 года, он может составить 7 рублей за 1 литр, говорится в поправках к Налоговому кодексу, внесенных в Госдуму в рамках "бюджетного пакета".

Дополнительные доходы федерального бюджета от поступлений акцизов на сахаросодержащие напитки планируются в размере около 35 млрд рублей в год.

ЭкономикаКабмин планирует ввести акциз на сладкие напиткиЧитать подробнее

Поправки предусматривают признание подакцизным товаром сахаросодержащих напитков "в целях обеспечения дополнительных доходов федерального бюджета для возможности выделения бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов на реализацию мероприятий федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что в список подакцизных товаров будут включены сахаросодержащие напитки - безалкогольные, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 граммов на 100 мл. К безалкогольным отнесены напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, а также напитки, изготовленные на спиртосодержащем сырье, с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.

Напитки брожения, квас с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, соки, нектары, сокосодержащие напитки, морсы, а также специализированные напитки в перечень подакцизных товаров включать не планируется.

Ранее дополнительные доходы от нового акциза оценивались в 25 млрд рублей в 2023 году (об этом говорилось в пояснительной записке к проекту бюджета).

Идея акциза на сладкие напитки обсуждалась в РФ несколько лет. Правительство возвращалось к ней в 2021 году. Газета "Ведомости" сообщала, что правительство поручило ведомствам рассмотреть вопрос по акцизам на сахаросодержащие напитки. Минсельхоз тогда не одобрил идею, опасаясь роста цен, снижения производства, сокращения числа производителей и появления нелегального рынка. Против инициативы выступали Союз производителей соков, воды и напитков, а также РСПП.

Госдума
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