"Яндекс" вложит $650 млн в сегмент e-commerce до конца 2021 года

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс" обновил прогноз по вложениям в e-commerce из-за ускоренного роста этого бизнеса, сообщила CFO компании Светлана Демяшкевич на телефонной конференции с инвесторами. Теперь компания оценивает инвестиции для развития сегмента электронной коммерции в $650 млн, сказала она.

Сегмент e-commerce объединяет маркетплейс "Яндекс.Маркет" и фудтех-сервисы "Лавка" и "Еда".

Ранее компания планировала вложить в направление порядка $400-500 млн.

Компания прогнозирует рост общего объема оборота товаров (GMV) направления e-commerce в 2021 году в три раза по сравнению с 2020 годом.

По словам Демяшкевич, около половины вложений идет на расширение логистической инфраструктуры. Также компания вкладывает в собственную логистическую платформу и расширение бизнеса e-commerce.

E-commerce для "Яндекса" - одно из важных направлений роста бизнеса, поэтому интернет-компания стремится выделять значительный капитал для инициатив в этой сфере. Тем не менее, сейчас трудно определить точную сумму инвестиций, которая будет направлена на развитие в следующем году.

"Принимая во внимание инфраструктуру, объекты, траекторию роста, конкурентоспособность и возможности бизнеса, разумно ожидать сопоставимых расходов на электронную коммерцию", - добавила она.

Рост инвестиций в e-commerce отразился в финансовой отчетности "Яндекса" за II квартал: скорректированная EBITDA упала на 13%, до 5,8 млрд рублей. Маржинальность показателя составила 7,1% против 20,5% годом ранее.

В отчете "Яндекса" за II квартал говорится, что оборот товаров сегмента электронной коммерции за этот период вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 35,1 млрд рублей. В частности, GMV "Яндекс.Маркета" в отчетном периоде вырос в 2,4 раза - до 26,7 млрд рублей. Доля сторонних продавцов в общем GMV маркетплейса выросла до 70% с 56% годом ранее.

Ассортимент товаров маркетплейса составляет 16,8 млн наименований против 3,8 млн годом ранее. Количество активных покупателей год к году выросло в 1,8 раза и составило 7,1 млн.