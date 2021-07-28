Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:59Заразились
на 28.07В России 6 195 232+22 420В мире 195 329 696+614 584

"Яндекс" вложит $650 млн в сегмент e-commerce до конца 2021 года

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс" обновил прогноз по вложениям в e-commerce из-за ускоренного роста этого бизнеса, сообщила CFO компании Светлана Демяшкевич на телефонной конференции с инвесторами. Теперь компания оценивает инвестиции для развития сегмента электронной коммерции в $650 млн, сказала она.

Сегмент e-commerce объединяет маркетплейс "Яндекс.Маркет" и фудтех-сервисы "Лавка" и "Еда".

Ранее компания планировала вложить в направление порядка $400-500 млн.

Компания прогнозирует рост общего объема оборота товаров (GMV) направления e-commerce в 2021 году в три раза по сравнению с 2020 годом.

По словам Демяшкевич, около половины вложений идет на расширение логистической инфраструктуры. Также компания вкладывает в собственную логистическую платформу и расширение бизнеса e-commerce.

E-commerce для "Яндекса" - одно из важных направлений роста бизнеса, поэтому интернет-компания стремится выделять значительный капитал для инициатив в этой сфере. Тем не менее, сейчас трудно определить точную сумму инвестиций, которая будет направлена на развитие в следующем году.

"Принимая во внимание инфраструктуру, объекты, траекторию роста, конкурентоспособность и возможности бизнеса, разумно ожидать сопоставимых расходов на электронную коммерцию", - добавила она.

Рост инвестиций в e-commerce отразился в финансовой отчетности "Яндекса" за II квартал: скорректированная EBITDA упала на 13%, до 5,8 млрд рублей. Маржинальность показателя составила 7,1% против 20,5% годом ранее.

В отчете "Яндекса" за II квартал говорится, что оборот товаров сегмента электронной коммерции за этот период вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 35,1 млрд рублей. В частности, GMV "Яндекс.Маркета" в отчетном периоде вырос в 2,4 раза - до 26,7 млрд рублей. Доля сторонних продавцов в общем GMV маркетплейса выросла до 70% с 56% годом ранее.

Ассортимент товаров маркетплейса составляет 16,8 млн наименований против 3,8 млн годом ранее. Количество активных покупателей год к году выросло в 1,8 раза и составило 7,1 млн.

Яндекс Яндекс.Маркет Яндекс.Лавка

Новости

Barclays увеличил квартальную прибыль в 23 раза

ЦБ хочет отслеживать активность торговли акциями после IPO

S7 анонсировал запуск регионального лоукостера на июль 2022 года

S7 анонсировал запуск регионального лоукостера на июль 2022 года

Wildberries не ждет негативного влияния украинских санкций на компанию

Wildberries не ждет негативного влияния украинских санкций на компанию

МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,4%

Путин потребовал от ЦБ и правительства координировать меры по борьбе с инфляцией

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');