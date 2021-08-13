"Яндекс" вышел из переговоров о покупке "Азбуки вкуса"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Яндекс" вышел из переговоров о покупке продуктовой сети "Азбука вкуса", сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Информация о том, что интернет-компания обсуждает приобретение "Азбуки вкуса", появилась в июне. Тогда источники The Bell называли целью сделки синергию сети супермаркетов с "Яндекс.Лавкой", а также возможность нарастить направление готовой еды фудтех-сервису "Яндекса".

По данным источников "Коммерсанта", в ходе изучения актива потенциальная синергия с серивисами "Яндекса" оказалась недостаточной, еще одной проблемой могли стать завышенные ожидания продавцов относительно цены.

Представитель "Азбуки вкуса" на вопросы газеты не ответил, в "Яндексе" заявили, что "не комментируют слухи". В Millhouse отказались от комментариев, в Invest AG на вопросы не ответили, связаться с другими совладельцами не удалось.

Источники газеты утверждают, что владельцы "Азбуки вкуса" по-прежнему рассматривают продажу бизнеса, называя среди претендентов на актив "Магнит" и X5 Group.

"Азбука вкуса" объединяет более 170 магазинов разных форматов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, интернет-магазин av.ru и сервис доставки готовой еды "АВ Экспресс Меню". Ритейлер также владеет кулинарным производством и собственным хозяйством в Калужской области.

Основная операционная структура "Азбуки вкуса" - ООО "Городской супермаркет". Выручка компании по РСБУ в 2020 календарном году выросла на 18,3%, до 75,2 млрд рублей, чистая прибыль составила 916,9 млн рублей против 316,7 млн убытка рублей в 2019 году.

Владельцами "Азбуки вкуса" являются Максим Кощеенко (25,5%), Олег Лыткин (17,1%), Invest AG и Millhouse (41,1%), сообщается на сайте ритейлера.