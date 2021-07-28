Выручка "Яндекса" во II квартале выросла на 70%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP во II квартале 2021 года выросла на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 81,4 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Скорректированная EBITDA снизилась на 13%, до 5,8 млрд рублей, вследствие роста инвестиций в "Яндекс.Маркет". Рентабельность по этому показателю составила 7,1%.

Показатель по выручке оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали общую выручку "Яндекса" на уровне 77,8 млрд рублей. Скорректированная EBITDA оказалась чуть хуже консенсус-прогноза: показатель прогнозировался на уровне 5,88 млрд рублей.

Данные по обороту в сегменте e-commerce

Кроме того, согласно финансовому отчету компании, оборот товаров (GMV) сегмента электронной коммерции "Яндекса" по итогам II квартала увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 35,1 млрд рублей.

Сегмент e-commerce объединяет маркетплейс "Яндекс.Маркет" и фудтех-сервисы "Лавка" и "Еда". В частности, GMV "Яндекс.Маркета" в отчетном периоде вырос в 2,4 раза - до 26,7 млрд рублей.

Доля сторонних продавцов в общем GMV маркетплейса выросла до 70% с 56% годом ранее.

Ассортимент товаров маркетплейса составляет 16,8 млн наименований против 3,8 млн годом ранее. Количество активных покупателей год к году выросло в 1,8 раза и составило 7,1 млн.

С прошлого года "Яндекс" самостоятельно развивает "Яндекс.Маркет" - в рамках раздела активов СП со Сбербанком интернет-компания консолидировала 100% маркетплейса.

Прогноз по выручке по итогам года

Кроме того, "Яндекс" повысил прогноз по выручке по итогам 2021 года до 330-340 млрд рублей. До этого компания ожидала выручку в нынешнем году на уровне 315-330 млрд рублей.

Помимо этого, "Яндекс" повысил прогноз по росту выручки направления "Поиск и портал" до 24-26% с 17-19%.

Компания также ожидает роста общего объема оборота товаров (GMV) направления e-commerce, которое включает "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Еду" и "Яндекс.Лавку", в три раза по сравнению с 2020 годом.

Согласно прогнозам "Яндекса", GMV "Яндекс.Такси" без учета "Яндекс.Доставки" может вырасти на 60% год к году.

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