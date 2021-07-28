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Спотовая цена газа в Европе установила очередной рекорд

Спотовая цена газа в Европе установила очередной рекорд
Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе установила очередной рекорд с марта 2018 года на фоне нового подорожания СПГ в Азии, а также сохраняющегося полного спектра фундаментальных проблем рынка: низкого уровня запасов в хранилищах Европы и снижающихся поставок СПГ.

Цена газа с поставкой в четверг на хабе TTF в Нидерландах выросла всего за день на 5% - до $484 за тысячу кубометров. Цена газа перешла к активному росту с начала недели.

Ранее с середины месяца цена спокойно дрейфовала в боковом тренде в коридоре $410-440. Примечательно, что ожидания июльских плановых ремонтов на газопроводах "Газпрома" - "Северном потоке" и "Ямале-Европе" - ранее были катализаторами роста цены, однако во время самих плановых остановов цена шла вниз и возвращалась к росту после перезапуска газопроводов.

С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $293 за тысячу кубов. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса - от месяца вперед до года вперед. Наблюдаемый уровень цен мгновенно не отразится на контрактных ценах "Газпрома", но в дальнейшем окажет им поддержку в случае коррекции. В бюджет концерна на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Недавно "Газпром" повысил оценку средней цены своего экспорта в дальнее зарубежье в 2021 году до $240.

Накануне ближайший (сентябрьский) фьючерс по азиатскому спотовому индексу Platts JKM вырос до $529 за тысячу кубометров. Самый дорогой контракт будущей зимы - на февраль 2022 года - тем временем стоит уже $570. Индекс JKM отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань. Цены в Азии стабильно превышают европейский спот - в июне "азиатская премия" к цене TTF составила до 20%.

Генеральный директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон как обычно попытался связать рост цены на газ с итогами несостоявшегося бронирования на дополнительные транзитные мощности его страны на август. Однако аукцион был днем ранее. В момент завершения аукциона цена на газ действительно подскочила на несколько мгновений, но потом вернулась на прежние уровни. По итогам вторника (когда был аукцион) цена выросла на 2%, но в среду прибавила сразу 5%.

По мере роста цены в Азии Европе достается все меньше поставок СПГ. Поступление регазифицированного сжиженного природного газа с терминалов Европы в газотранспортную систему в июле 2021 года снижается на 23% по отношению к июлю 2020 года и на 31% по отношению к июлю докризисного 2019 года. Падение поставок по отношению к предыдущему месяцу, к июню 2021 года, составляет также заметные 13%. Также падает уровень запасов СПГ в резервуарах приемных терминалов ЕС - средний уровень за последние 7 дней уже на 19% ниже, чем за первую неделю месяца.

Европа Газпром

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