Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:53Заразились
на 28.07В России 6 195 232+22 420В мире 195 329 696+614 584

Что случилось этой ночью: четверг, 29 июля

Сохранение диапазона базовой ставки ФРС, смерть басиста ZZ Top Дасти Хилла, рекордная спотовая цена газа в Европе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

- Спотовая цена газа в Европе установила очередной рекорд. Цена газа с поставкой в четверг на хабе TTF в Нидерландах выросла за день на 5% - до $484 за тысячу кубометров. Рост произошел фоне нового подорожания СПГ в Азии, а также сохраняющегося полного спектра фундаментальных проблем рынка: низкого уровня запасов в хранилищах Европы и снижающихся поставок СПГ.

- Скончался басист ZZ Top Дасти Хилл. Музыкант умер на 73-м году жизни. В конце 1960-х Хилл стал сооснователем и бессменным участником ZZ Top. Пока неизвестно, продолжит ли группа свое существование после его смерти.

- ВВП РФ во II кв. 2021 года вырос на 10,1% к II кв. 2020 года. Об этом говорится в опубликованном докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности". Министерство также указывает, что ВВП России в июне 2021 года вырос на 8,5% в годовом выражении. Скачок ВВП во II квартале объясняется низкой базой прошлого года - во II квартале 2020 года экономика упала на 7,8% по сравнению со II кварталом 2019 года.

- В США предположили, что данные о случаях COVID-19 в стране ниже реальных. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, говорит о том, что действительное количество заражений коронавирусом в США, вероятно, на 60% превосходит официальную статистику. Авторы работы, объясняя расхождение в данных, также напомнили об отличиях в процедурах передачи сведений, практикуемых в разных штатах страны.

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Армении заявило об обстреле своих позиций ВС Азербайджана

Глава ФРС признал, что рост инфляции в США превысил прогнозы

Глава ФРС признал, что рост инфляции в США превысил прогнозы
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия

Более 120 человек оказались изолированы из-за схода оползней в Японии

Пандемия коронавируса

Google отложил возвращение персонала в офис до 18 октября

Google отложил возвращение персонала в офис до 18 октября

Сенаторы будут блокировать назначения в Минфин США из-за "СП - 2"

Ford неожиданно отчитался о прибыли в $561 млн во II квартале

Ford неожиданно отчитался о прибыли в $561 млн во II квартале

Скончался басист ZZ Top Дасти Хилл

Скончался басист ZZ Top Дасти Хилл
Пандемия коронавируса

В ООН заявили, что Мьянма может стать супер-распространителем COVID

В ООН заявили, что Мьянма может стать супер-распространителем COVID

Байден заявил, что провел встречу с Тихановской

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');