Что случилось этой ночью: четверг, 29 июля

Сохранение диапазона базовой ставки ФРС, смерть басиста ZZ Top Дасти Хилла, рекордная спотовая цена газа в Европе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

- Спотовая цена газа в Европе установила очередной рекорд. Цена газа с поставкой в четверг на хабе TTF в Нидерландах выросла за день на 5% - до $484 за тысячу кубометров. Рост произошел фоне нового подорожания СПГ в Азии, а также сохраняющегося полного спектра фундаментальных проблем рынка: низкого уровня запасов в хранилищах Европы и снижающихся поставок СПГ.

- Скончался басист ZZ Top Дасти Хилл. Музыкант умер на 73-м году жизни. В конце 1960-х Хилл стал сооснователем и бессменным участником ZZ Top. Пока неизвестно, продолжит ли группа свое существование после его смерти.

- ВВП РФ во II кв. 2021 года вырос на 10,1% к II кв. 2020 года. Об этом говорится в опубликованном докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности". Министерство также указывает, что ВВП России в июне 2021 года вырос на 8,5% в годовом выражении. Скачок ВВП во II квартале объясняется низкой базой прошлого года - во II квартале 2020 года экономика упала на 7,8% по сравнению со II кварталом 2019 года.

- В США предположили, что данные о случаях COVID-19 в стране ниже реальных. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, говорит о том, что действительное количество заражений коронавирусом в США, вероятно, на 60% превосходит официальную статистику. Авторы работы, объясняя расхождение в данных, также напомнили об отличиях в процедурах передачи сведений, практикуемых в разных штатах страны.