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Топливозаправка в аэропортах РФ в июле подорожала к июню почти на 4%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Топливозаправка в аэропортах РФ в июле подорожала относительно июня в среднем на 3,85%, до 53 077 рублей за тонну, свидетельствует статистика Росавиации.

Относительно начала года средняя цена топливозаправки подскочила на 13,7%.

Подняли цены на свои услуги в июле в том числе топливозаправочные комплексы аэропортов Московского авиаузла. Работающее в "Шереметьево" ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" увеличило ценник на 10,2%, до 48,6 тыс. руб. за тонну топлива. АО "АЭРО-Шереметьево" (СП "ЛУКОЙЛа" и структуры частных владельцев аэропорта) подняло его на 5,8%, до 50,75 тыс. руб., структура "Роснефти" ООО "РН-Аэро" - на 2,7%, до 49,16 тыс. руб.

Работающее во "Внуково" ЗАО "Авиационно-заправочный комплекс" подняло цену на 4,1%, до 48,2 тыс. руб., ЗАО "Топливо-заправочный сервис" - на 4,2%, до 47,2 тыс. руб.

Топливозаправка у ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" подорожала на 6,4%, до 47,9 тыс. руб. за тонну.

Цены на авиатопливо продолжают расти и представляют собой главную проблему для отрасли наряду с COVID-ограничениями, заявлял в июне замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин. На проблему обращала внимание и Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, которая просила вице-премьера РФ Александра Новака снизить уровень демпфера на керосин для 2021 года с текущих 53,25 тыс. до 39 305 руб. с последующей индексацией в 2018-2024 годах на уровень инфляции.

Росавиация

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