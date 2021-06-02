С начала года топливо для самолетов в аэропортах подорожало на 7,5%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - По данным Росавиации, в мае топливозаправка в российских аэропортах подорожала к апрелю в среднем на 0,84%, до 50 167 рублей за тонну, а с начала года - на 7,5%.

В мае подняли цены на свои услуги большинство топливозаправочных комплексов аэропортов Московского авиаузла.

Так, работающее в "Шереметьево" АО "АЭРО-Шереметьево" (СП "ЛУКОЙЛа" и структуры частных владельцев аэропорта) увеличило ценник на 0,9%, до 45 750 рублей за тонну топлива. Структура "Роснефти" ООО "РН-Аэро" подняло его на 0,3%, до 46 143 рублей. Цена на услугу ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево", напротив, уменьшилась - на 2,8%, до 44 100 рублей.

Работающее во "Внуково" ЗАО "Авиационно-заправочный комплекс" подняло цену на 3,6%, до 46 300 рублей за тоннв, ЗАО "Топливо-заправочный сервис" - на 3,7%, до 45 300 рублей

Топливозаправка у ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" сохранилась в мае на уровне 45 020 рублей за тонну.

Цены на авиатопливо продолжают расти и представляют собой основной "встречный ветер" для отрасли на фоне COVID-ограничений, заявил накануне замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин. В IV квартале прошлого года стоимость тонны топлива для компании была на уровне 31 500 рублей, в I квартале цена поднялась до 35 900 рублей, а в апреле - уже до 39 700 рублей, сообщил перевозчик.