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Орешкин выступил против борьбы с пришедшей извне инфляцией внутренними мерами

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сбивать внутренними инструментами инфляцию, которая вызвана временной волной глобального спроса, контрпродуктивно - это дорого обойдется экономике, считает помощник президента Максим Орешкин.

Он сказал это в эфире телеканала "Россия 24", комментируя недавнее заявление Владимира Путина о роли внешних факторов в российской инфляции. 27 июля президент отметил, что в США инфляция превысила 5% при целевом показателей около 2%, поскольку бюджет у них верстается с дефицитом, а дефицит гасится за счет эмиссии, и ситуация в США отражается на всей мировой экономике.

Орешкин подтвердил, что волна глобального спроса проходит по всему миру и затрагивает каждую экономику.

"Она с одной стороны позволяет ускорить экономическую динамику, но, очевидно, влияет на инфляционные процессы практически во всех странах, - сказал он. - Очевидно, что на локальном уровне контрпродуктивно бороться с этой волной именно глобального спроса. В каждой экономике, в том числе российской, есть истории и с внутренним спросом, но вот с волной глобального спроса внутренними инструментами бороться, конечно же, контрпродуктивно - будет очень высокая цена, если внешнюю волну останавливать внутренними инструментами".

"Важно понимать, что в тех же США бюджетный дефицит со следующего финансового года будет резко сокращаться, поэтому эта волна спроса носит временный характер, ее нужно переждать, главное - правильно ею воспользоваться, чтобы восстановить свою экономику", - подчеркнул Орешкин.

Банк России 23 июля повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - с 5,5% до 6,5%. Это четвертое повышение ставки подряд - и самый широкий шаг в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики (до этого были 25 б.п. и дважды 50 б.п.). Сразу на 100 пунктов ЦБ не поднимал ставку с декабря 2014 года.

При этом ЦБ существенно смягчил сигнал, и теперь очередное повышение ставки уже не выглядит предопределенным заранее. Новый сигнал регулятора гласит: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". В глоссарии ДКП под одним из ближайших подразумеваются три последующих заседания совета.

ЦБ 23 июля также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, а на 2022 год - до 4,0-4,5% с 4,0%.

Прогноз правительства по инфляции значительно скромнее - 5% на 2021 год и 4% в 2022 году.

Максим Орешкин Владимир Путин США Банк России Минэкономразвития

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