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Amazon увеличил чистую прибыль во II кв. на 48%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. во втором квартале увеличил чистую прибыль более чем на 48%, однако вызванный пандемией бум онлайн-покупок, похоже, сходит на нет.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $7,778 млрд, или $15,12 в расчете на акцию, по сравнению с $5,243 млрд, или $10,3 на акцию, полученных за аналогичный период прошлого года. Выручка повысилась на 27% и достигла $113,080 млрд против $88,912 млрд годом ранее.

Хотя выручка компании превысила отметку в $100 млрд по итогам третьего квартала подряд, аналитики расценили рост по итогам минувшего квартала как слабый, поскольку в январе-марте она подскочила на 44%. Эксперты в среднем ожидали, что компания получит во втором квартале прибыль на уровне $12,28 на акцию при выручке в $115,4 млрд. В результате котировки акций компании упали на электронных торгах в четверг на 7% после публикации отчетности.

Продажи в онлайн-магазинах Amazon в апреле-июне выросли на 13% - до $53,16 млрд, в то время как средний прогноз составлял $57,35 млрд. В предыдущие четыре квартала темпы подъема данного показателя были не ниже 37%.

В физических магазинах, включая продовольственную сеть Whole Foods Market, продажи увеличились на 10%, составив $4,2 млрд. Продажи в Северной Америке повысились на 21,9% и достигли $67,55 млрд, за рубежом - на 35,5%, до $30,721 млрд.

Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) поднялась на 37%, составив $14,809 млрд. Аналитики в среднем оценивали ее в $14,28 млрд.

Операционная прибыль компании увеличилась во втором квартале до $7,7 млрд по сравнению с $5,8 млрд за тот же период годом ранее.

Amazon прогнозирует, что в третьем квартале замедление темпов роста выручки продолжится, и она составит $106-112 млрд (рост на 10-16% в годовом выражении). Операционная прибыль ожидается на уровне $2,5-6 млрд по сравнению с $6,2 млрд в июле-сентябре прошлого года, сообщается в отчетности. Средний прогноз экспертов составляет для прибыли $8,24 млрд, для выручки - $119,3 млрд.

Рыночная стоимость Amazon с начала текущего года увеличилась на 10,1%, за последние двенадцать месяцев - на 18,3%. В то же время фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил соответственно 17,2% и 35,1% за эти периоды.

Amazon.com Inc.

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