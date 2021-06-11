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Сотрудникам Amazon разрешили два дня в неделю работать из дома

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер Amazon сообщил, что сотрудникам, которые занимают корпоративные и технические должности, будет можно работать дистанционно до двух дней в неделю после отмены коронавирусных ограничений.

Кроме того, четыре недели в год эти сотрудники смогут работать полностью из дома, и их не будут в эти дни вызывать в офис.

Amazon пересмотрел свою политику в этом отношении, узнав о недовольстве некоторых сотрудников в связи с планами вернуть всех на рабочие места после снятия ковид-ограничений.

Некоторые технологические компании запустили кампании по набору персонала, которые, по-видимому, были отчасти нацелены на сотрудников Amazon, недовольных отменой удаленки, пишет MarketWatch.

Ранее Amazon сообщал, что рассчитывает на возвращение в офисы большинства сотрудников к осени 2021 года.

Google, входящий в холдинг Alphabet, ожидает, что примерно 20% сотрудников продолжат работать дистанционно после открытия офисов компании этой осенью. Еще около 60% работников перейдут на гибридный режим, проводя три дня в офисе, и два дня "там, где им лучше всего работается", сообщила компания в прошлом месяце. У сотрудников Google также появится возможность работать до четырех недель в год вне офиса.

Другие технологические гиганты, такие как Facebook и Microsoft Corp. разрешили сотрудникам продолжить работать в дистанционном режиме и после пандемии, если их позиции это позволяют.

Хроника коронавируса. Июнь.

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