Российские биржевые индексы снизились в пределах 1%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил торги пятницей корректировочным снижением вслед за мировыми площадками из-за новой волны опасений относительно распространения штамма коронвируса "дельта". Откат сдерживался отскоком нефти вверх (сентябрьские фьючерсы на Brent превысили $76 за баррель).

Выстрелили вверх почти на 40% и достигли пика с февраля 2014 года акции "Трубной металлургической компании" на новостях о высоких дивидендах за первое полугодие 2021 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,9%, до 3771,58 пункта, индекс РТС упал на 0,8%, до 1625,76 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,7%.

Доллар подешевел на 9 копеек, до 73,07 рубля.

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1-1,9%, а по итогам июля индикаторы просели на 1,8% и 1,7% соответственно.

Подешевели в пятницу расписки TCS Group (-4,7%), акции "Сургутнефтегаза" (-3,3%), "АЛРОСА" (-3,2%), расписки Ozon (-3,1%), бумаги АФК "Система" (-2,7%), "Роснефти" (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (-2%), "Интер РАО" (-1,8%), "РусГидро" (-1,7%), UC Rusal (-1,6%), "Татнефти" (-1,5%), "МТС" (-1,1%), "Яндекса" (-1,1%), "ММК" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I полугодии 2021 года выросла в 3,3 раза - до 76,8 млрд рублей, сообщила компания.

По сообщениям Минфина, российские власти думают о "гибком" налогообложении для металлургов, которое позволит изымать их сверхдоходы от благоприятной конъюнктуры мировых рынков, но решений пока не принято.

В июне правительство решило ввести экспортную пошлину на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.

Подорожали в пятницу акции ВТБ (+0,9%) и Сбербанка (+0,8% и +1,2% "префы").

ВТБ в апреле-июне побил рекорд первого квартала по чистой прибыли, заработав 85,5 млрд рублей по МСФО благодаря росту доходов от основной деятельности и снижению отчислений в резервы, свидетельствует отчетность госбанка. Финансовый результат превзошел ожидания аналитиков: консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал 75,3 млрд рублей чистой прибыли во втором квартале.

В целом за первое полугодие чистая прибыль ВТБ составила 170,6 млрд рублей, показав прирост в 4 раза год к году.

Как отмечает аналитик Sber CIB Коул Эйксон, в пятницу на рынках акций преобладали пессимистичные настроения после недавнего роста акций высокотехнологичных компаний в Китае и циклических секторов на развитых рынках.

Инвесторы с оптимизмом восприняли слабую статистику из США (данные по ВВП, заявкам на пособие по безработице и незавершенным сделкам по продаже жилья оказалась слабее ожиданий), которая говорит в пользу сохранения стимулирующих мер Федрезерва. Тем не менее, этот оптимизм быстро иссяк, а факторы, вызвавшие спад, выглядят неоднозначно.

Настрой инвесторов ухудшился на фоне падения котировок технологических компаний с листингом в США и слабых результатов Amazon (хотя отчетность этой компании в целом имеет ограниченное влияние на рынок). Кроме того, участников рынка продолжают беспокоить действия регуляторов в Китае. На выходных в Китае будут опубликованы официальные индексы PMI за июль, а рано утром в понедельник независимые агентства представят производственные индексы PMI для России, Китая и Японии, что может повлиять на расстановку рыночных сил в начале августа, считает Эйксон.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,8% и достиг минимума за 29 месяцев, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE снижаются на 0,3-0,7%) и Штаты (индекс S&P 500 потерял 0,6% и ушел ниже 4400 пунктов) из-за новой волны опасений относительно распространения штамма COVID-19 "дельта".

Коронавирус обнаружен еще у 27 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио, три случая заражения выявлены у спортсменов.

Выявленное за минувшие сутки число заражений является самым высоким с момента начала сбора данных. Общее число случаев COVID-19 среди людей, связанных с Олимпиадой, с начала июля достигло 220.

В Европе в пятницу вышла неплохая статистика. Экономика 19 стран еврозоны во II квартале 2021 года выросла на 2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 13,7% в годовом выражении, тогда как ожидался рост на 1,5% и 13,2% соответственно.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле снизился до 81,2 пункта по сравнению с 85,5 пункта месяцем ранее. Предварительно индикатор оценивался в 80,8 пункта и аналитики не ожидали его пересмотра, сообщает MarketWatch.

На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу отскочили вверх. К 18:50 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,3%, до $76,26 за баррель (+1,8% в четверг), сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,2%, до $73,75 за баррель (+1,7% накануне).

Срок действия сентябрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые октябрьские контракты торгуются у $75,28 за баррель (+0,2%).

Обе марки могут завершить текущую неделю подъемом примерно на 2%, пишет Trading Economics. Поддержку котировкам оказали опубликованные ранее на этой неделе данные о снижении запасов энергоносителей в США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ОАО "GTL" (-5,7%), OR Group (-4,1%), "Квадры" (-3,9%), "Мосэнерго" (-3,3%).

Подорожали бумаги "Трубной металлургической компании" (+37,2%, до 99,7 рубля), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+8,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+4,9%), "МРСК Урала" (+4,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+3,6%).

Акции ТМК выстрелили на новостях, что совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2021 года в размере 17,71 руб. на акцию за счет чистой прибыли, а также нераспределенной прибыли прошлых лет. Общий размер выплат может составить 18,3 млрд рублей. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано установить 17 сентября. Суммарные дивидендные выплаты ТМК за 2020 год составили 12,67 рубля на акцию на общую сумму 13,1 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,51 млрд рублей (из них 14,49 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,62 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,87 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").