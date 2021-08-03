Goldman Sachs повысит зарплату начинающим аналитикам на 30%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американский инвестбанк Goldman Sachs Group Inc. планирует поднять зарплаты начинающим сотрудникам примерно на 30%, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

По его сведениям, базовый годовой оклад аналитиков, работающих в банке первый год, будет увеличен до $110 тысяч с $85 тысяч. На второй год работы в банке аналитики будут получать $125 тысяч вместо $95 тысяч. Заработная плата младших партнеров инвестбанка, работающих первый год, будет поднята до $150 тысяч в год со $125 тысяч.

На плечи новых сотрудников ложится выполнение основной рутинной работы, которая позволяет инвестбанку зарабатывать на сделках и пользоваться преимуществами активных торгов. Период пандемии COVID-19 стал тяжелым испытанием для молодых сотрудников Goldman Sachs, многие из которых проработали месяцы, не встречаясь со своими коллегами лично. При этом последний год оказался для Goldman Sachs рекордным по числу проведенных сделок.

Опрос молодых сотрудников инвестбанка, проведенный в начале 2021 года, показал, что в среднем новичкам приходилось работать по 95 часов в неделю, а стресс, испытанный ими во время работы, негативно сказался на их физическом и ментальном здоровье.

Goldman Sahcs планирует оповестить своих сотрудников об увеличении заработной платы в конце этой недели, сообщил источник WSJ. Изменения затронут всего около 1000 сотрудников банка по всему миру.