Минимальная зарплата сотрудников Walmart увеличится до $12 в час

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Walmart Inc., крупнейший в США ритейлер по объему выручки, поднимет минимальную зарплату сотрудников до $12 в час, пишет The Wall Street Journal.

Это коснется более чем 565 тысяч из 1,6 млн сотрудников компании в США, зарплату им повысят с 25 сентября. После запланированного повышения средняя минимальная зарплата работников Walmart с почасовой оплатой увеличится до $16,4 в час.

С 2018 года минимальная зарплата в Walmart составляла $11 в час.

В сетях Target Corp. и Amazon.com минимальная зарплата составляет сейчас $15 в час.

Аптечная сеть Walgreens-Boots Alliance Inc. на этой неделе объявила о том, что постепенно поднимет минимальную ставку до $15 в час к ноябрю 2022 года. Сеть CVS Health Corp. планирует сделать это в июле следующего года.